İngilizler Galatasaraylıların yaptıklarına şaştı kaldı. 'Bu kabul edilemez' dediler

Galatasaray'ın deplasmanda Manchester United'ı 3-2 yendiği maçta Sarı Kırmızılı taraftarların tribünün her yerinde olması İngiliz taraftarları şaşkınlığa uğrattı.

İngilizler Galatasaraylıların yaptıklarına şaştı kaldı. 'Bu kabul edilemez' dediler

Galatasaray, dün gece Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Manchester United'a adeta cehennemi yaşattı.

2 kez geriye düştüğü maçta Sarı Kırmızılılar, İngiliz devini Old Trafford'da 3-2 mağlup etti.

Galatasaray'yın golleri Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'den geldi.

Kırmızı Şeytanların iki golü ise takıma yeni transfer olan Hojlund'dan geldi.

Bir İngiliz taraftar, Galatasaray taraftarlarını stadın her yerinde görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Galatasaray taraftarlarını kayda alan İngiliz o anları, "Galatasaray taraftarları stadın her yerindeler! Bu kabul edilemez. Biz kulüp olarak tam anlamıyla dibe vurduk." ifadeleriyle paylaştı.

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