İngilizler'in hedefindeki iki Fenerbahçeli ortaya çıktı

Editör: Ufuk Cingöz

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin bu performansı oyuncularına olan ilgiyi de artırdı. Sarı-Lacivertli ekibin yanı sıra Milli Takım'da da fırtına gibi esen İsmail Yüksek ve sezon başında Manchester United'dan transfer edilen Fred, İngilizler'in yakın takibinde.

İSMAİL YÜKSEK'İ TOTTENHAM İSTİYOR

İsmail Yüksek için Tottenham devrede. İngiliz ekibinin menajeri Ange Postecoglou'nun, İsmail Yüksek'in stilini çok beğendiği öğrenildi. Premier Lig'de 9 hafta sonunda liderlik koltuğunda bulunan Tottenhamlı yetkililerin, listelerine dahil ettikleri İsmail Yüksek'i Trabzonspor karşılaşmasında izlemeyi düşündüğü öğrenildi.

FRED'E DE NEWCASTLE UNİTED TALİP

Newcastle United da Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Fred'i istiyor.

Adı bahis skandalına karışan Tonali'nin yerine geçici bir süre için oyuncu bakan Newcastle'ın alternatifli listesindeki isimlerden birinin de Fred olduğu ortaya çıktı.

Newcastle menajeri Eddie Howe'un listesinde sadece 4 isme yer verdiği öğrenilirken, bunlardan biri de Fred. Ada ekibi, ocakta teklif yapabilir.

Fenerbahçe Yönetimi'nin ise iki futbolcu için herhangi bir teklife kapalı olduğu gelen haberler arasında.