İngilizlerin ünlü dergisi madde madde sıraladı. Türk dizilerinin dünyada bu kadar çok izlenmesinin 9 nedeni

The Economist Türk dizileri ile ilgili hazırladığı makalede Türk dizilerini mercek altına aldı.

Türkiye'nin şu anda ABD ve Britanya'nın ardından en büyük dizi ihracatçısı konumunda olduğunu belirten dergi, "Muhtesem Yüzyıl ilk kez 2011 yılında yayınlandı ve Türk dizilerinin dünyaya açılan ilk dalgasının bir parçası oldu" diyor.

Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından Türk dizilerine olan ilginin arttığını belirten dergi, Türkiye’nin yeni favori dizisinin ise Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı Gaddar dizisi olacağını söylüyor.

Dergi, Türk dizilerine dünyada olan büyük ilgiye ilişkin rakamları aktardıktan sonra bu ilginin nedenlerini de yazdığı makalede belirtti.

Dergide yer alan bazı nedenler şöyle:

1-) Türkiye şu anda Amerika ve İngiltere'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü senaryo dizisi ihracatçısı konumunda.

2-) Bir veri firması olan Parrot Analytics'e göre, 2020 ile 2023 yılları arasında Türk dizilerine yönelik küresel talep %184 artarken, bu oran Kore dizileri için %73 oldu.

3-) Türk dizileri sadece Orta Doğu'da değil, Avrupa ve Latin Amerika'da da popüler.

4-) Geçen yıl yeni Türk dizilerinin en büyük üç ithalatçısı İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır oldu.

5-) İstanbul Ticaret Odası, Türkiye'nin televizyon ihracatının 2022 yılında 600 milyon dolar kazandığını tahmin ediyor; bazı analistler satışların yakında milyarları bulacağını öngörüyor.

6-) İngiliz dergiye göre Türk dizilerin özellikle eski Osmanlı topraklarında Türkiye imajını güçlendirmeye katkısı oluyor.

Parrot Analytics'in paylaştığı verilere göre, dünya nüfusunun büyük bir kısmının Covid-19 sebebiyle tecritte olduğu 2020’nin Mayıs ayında, Diriliş Ertuğrul dizisi dünya çapında en çok talep gören dördüncü dizi oldu. Pilot bölümün Urduca dublajı ise YouTube'da 153 milyon izlenme sayısına ulaştı.

The Economist dergisi, Türk dizilerinin neden bu kadar çok izlendiğini 9 maddeyle açıkladı.

1-) Göze hitap ediyorlar

Dergi, "Bu dizileri bu kadar izlenmeye değer kılan nedir? Birincisi, göze hitap etmeleri. Dergiye göre Türk dizileri göz alıcı manzaralara, lüks kostümlere ve yakışıklı oyunculara sahipler" diyor. Derginin yazdığına göre, dizilerin bir kısmı romantizm ve intikamı birbirine harmanlıyor. The Economist, Yargı dizisinin 2023 yılında en iyi telenovela dalında uluslararası Emmy ödülü kazandığını hatırlatıyor.

2-) ARAP İZLEYİCİLER TAKDİR EDİYOR

Dergiye göre Arap izleyiciler, Türk dizilerinin Müslümanları, Hollywood'un sıklıkla yaptığı gibi terörist ya da taksi şoförü olarak değil, kahraman olarak tasvir etmesini takdir ediyor.

3-) YASAK OLAN İÇERİK VE ERKENCİ KUŞ ÖRNEĞİ

Dergi, dizilerdeki alkollü içkilerin bulanıklaştırıldığını ve seks sahnelerinin yasaklandığını hatırlatarak,"Sansür, yönetmenleri yaratıcı olmaya zorluyor ve hatta izleyiciler için cinsel gerilimi artırabiliyor" diyor. Erkenci Kuş dizisinden örnek veren dergi, "Özlem dolu bakışların ve uzun dokunuşların gereksiz sevişme sahnelerinin yerini aldığını" belirtti.

4-) KAHRAMANI TÜRK DİZİSİNE DAYANDIRDI

Dergi Amerikalı aşk romanları yazarlarının da Türkiye'den örnek aldığını yazdı. New York Times'ın çok satan romanı 'Yours Truly' nin yazarı Abby Jimenez, erkek kahramanını "Sen Çal Kapımı" dizisindeki bir kahramana dayandırdı" diyor.

5-) SEKS VE VAHŞETTEN UZAKLAŞMAYI HOŞ KARŞILIYORLAR

Dergi, "Bir televizyon veri firması olan Glance'e göre, 2023'ün ilk yarısında İspanya'da en popüler üç senaryolu dizi Türk dizileriydi. İspanyollar ve Latin Amerikalılar pembe dizi izleme geçmişine sahipler" diyor. Dergiye göre bazı izleyiciler de "Batı televizyonlarının seks ve vahşetinden uzaklaşmayı hoş karşılıyor gibi görünüyor"

6-) YÜKSEK PRODÜKSİYON

Derginin aktardığına göre İspanyolca konuşan izleyiciler Türk dizilerinin yüksek prodüksiyon değerine ilgi gösteriyor. Bir dizi tedarikçisi, Latin Amerika'daki pembe dizilerin "Ucuz göründüğünü" söylüyor. Georgia Üniversitesi'nden Carolina Acosta-Alzuru ise Türkiye ve Latin Amerika'daki insanların Duygularını utanmadan ifade ettiklerini, bu yüzden melodramın her iki kültürde de işe yaradığını belirtmiş.

7-) BÖLÜP PARÇALAMAYA UYGUN

Dergi, Türk dizilerinin yayıncılar için de çok faydalı olduğunu söylüyor. Türkiye'de diziler haftada bir yayınlanıyor ve üç saate kadar sürebiliyor. Ancak yabancı ülkelere satıldıklarında daha fazla bölümlere ayrılıp, daha sık, bazen günlük olarak yayınlanabiliyor. Televizyon kanalları dizileri yüzlerce bölüme yayabiliyor. Kore dizileri sadece 13 reklam saati sürerken Türk dizileri yaklaşık 200 saate kadar uzayabiliyor.

8-) DİL, DUBLAJ İMKANI

Dergi, yaptığı analizde bazı izleyicilerin kendi dillerinde yeterince içerik bulamadıklarından yakındığını belirtiyor. Türk dizilerine ise İspanyolca dublaj yapmak hiç de zor değil çünkü tek bir versiyon İspanya ve Latin Amerika'nın büyük bölümüne dağıtılabiliyor. Lehçe ya da Yunanca gibi daha az konuşanı olan diller için televizyon kanalları altyazı gibi daha ucuz çözümlere başvuruyor. Hatta dizileri izleyebilemek için Türkçe öğrenmeye çalışanlar da var. Dizinin hayranları ise sosyal medyada birbirleri için dublaj yapıyor.

9-) DİJİTAL PLATFORMLAR

Dergiye göre geleneksel yayıncılığın yanı sıra dijital platformlar için üretilen diziler de büyük ilgi görüyor. Dergi bu noktada Kulüp dizisini örnek vermiş ve dijital platformların daha cesur dizilere imza attığını vurgulamış.