1 sterlin 39 TL olunca hayat İngiliz'e güzel. Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'den ucuz deyip arkadaşlarını da çağırdı

Kaynak: Haber Merkezi Merve Elçi
1 sterlin 39 TL olunca hayat İngiliz'e güzel. Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'den ucuz deyip arkadaşlarını da çağırdı
İngiliz Josh Kerr, Türkiye'de bulunan bir beş yıldızlı otelde yaşamanın İngiltere'deki yaşamından daha ucuz olduğunu anlattı. Josh'un videosu sosyal medyada hızla yayıldı.

İngiltere'den Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Josh Kerr, Manchester'daki dairesi için kira ve faturalar için ödediği aylık ne kadar ödediğini açıklayarak Türkiye - İngiltere karşılaştırması yaptı.

İngiltere'deki evine 950 sterlin ödediğini ifade eden Kerr, İngiltere'de kira vermek yerine farklı bir şey denediğini söyledi.

28 GÜNLÜK ANTALYA'YA GELDİ İNGİLTERE'DEN UCUZ OLDUĞUNU GÖRDÜ

Sosyal medya kullanıcısı 944 sterline mal olan bir seyahatte 28 günlüğüne Antalya’ya geldiğini söyledi.

Kerr’in tatilindeki bu fiyatlarına dönüş uçuşları ve oteldeki içecek ve yemeklerin de dahil olduğunun altı çizildi.

a-001.png

Josh, bir TikTok videosunda yer değiştirdiğini duyurarak takipçilerine şu ifadeleri kullandı:

'Komik değil ama kiram, faturalarım ve belediye vergim için toplamda 950 sterlin ödüyorum. Burada ise (Türkiye Antalya - 5 yıldızlı otel) o paraya kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemekleri, içecekler, atıştırmalıklar ve bir şaka alırsınız. Peki biz İngiltere'de ne yapıyoruz?'

Josh'un videosu kısa sürede milyonlarca izlendi ve viral oldu.

Kerr söz konusu videoda "Türkiye’de bir ay boyunca istediğim tüm yiyecek ve içeceklerle lüks içinde yaşayabiliyorum" dedi.

Ayrıca Kerr, “Oturup yurt dışına her şey dahil programla gitmenin evde yaşamaktan daha ucuz olup olmayacağını hep merak ediyordum. İyi ki gerlmişim öyle olduğu ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

Yaratıcı bir strateji uzmanı olan Josh, tam zamanlı işine uzaktan çalışarak devam edebileceğini aktardı.

İlgili Haberler
Ünlü teknik adama bahçe izni verildi. İngiliz devi açıkladı
Ünlü teknik adama bahçe izni verildi. İngiliz devi açıkladı
İngilizlerin ünlü dergisi madde madde sıraladı. Türk dizilerinin dünyada bu kadar çok izlenmesinin 9 nedeni
İngiliz mimar ve tasarımcılar Türk taşına hayran kaldı
İngiliz mimar ve tasarımcılar Türk taşına hayran kaldı
İngiliz öğretmeni öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
İngiliz öğretmeni öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Son Haberler
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Gündem
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kredi kartları için kritik gün belli oldu. Yeni karar sızdı Ekonomi
Kredi kartları için kritik gün belli oldu. Yeni karar sızdı
'Ormanın hayaleti' Ardahan’da yeniden ortaya çıktı Yerel Haberler
'Ormanın hayaleti' Ardahan’da yeniden ortaya çıktı
Yılmaz Vural yaraladı. Taraftarlar çıldırdı Spor
Yılmaz Vural yaraladı. Taraftarlar çıldırdı
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 yaralı Gündem
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 yaralı
Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'den ucuz deyip arkadaşlarını da çağırdı. 1 sterlin 39 TL olunca hayat İngiliz’e güzel Yaşam
Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'den ucuz deyip arkadaşlarını da çağırdı. 1 sterlin 39 TL olunca hayat İngiliz’e güzel
Feyza Altun'un serbest bırakıldığı anlar ortaya çıktı. Ağzından çıkan ilk cümle ne oldu ? Gündem
Feyza Altun'un serbest bırakıldığı anlar ortaya çıktı. Ağzından çıkan ilk cümle ne oldu ?