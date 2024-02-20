1 sterlin 39 TL olunca hayat İngiliz'e güzel. Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'den ucuz deyip arkadaşlarını da çağırdı

İngiltere'den Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Josh Kerr, Manchester'daki dairesi için kira ve faturalar için ödediği aylık ne kadar ödediğini açıklayarak Türkiye - İngiltere karşılaştırması yaptı.

İngiltere'deki evine 950 sterlin ödediğini ifade eden Kerr, İngiltere'de kira vermek yerine farklı bir şey denediğini söyledi.

28 GÜNLÜK ANTALYA'YA GELDİ İNGİLTERE'DEN UCUZ OLDUĞUNU GÖRDÜ

Sosyal medya kullanıcısı 944 sterline mal olan bir seyahatte 28 günlüğüne Antalya’ya geldiğini söyledi.

Kerr’in tatilindeki bu fiyatlarına dönüş uçuşları ve oteldeki içecek ve yemeklerin de dahil olduğunun altı çizildi.

Josh, bir TikTok videosunda yer değiştirdiğini duyurarak takipçilerine şu ifadeleri kullandı:

'Komik değil ama kiram, faturalarım ve belediye vergim için toplamda 950 sterlin ödüyorum. Burada ise (Türkiye Antalya - 5 yıldızlı otel) o paraya kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemekleri, içecekler, atıştırmalıklar ve bir şaka alırsınız. Peki biz İngiltere'de ne yapıyoruz?'

Josh'un videosu kısa sürede milyonlarca izlendi ve viral oldu.

Kerr söz konusu videoda "Türkiye’de bir ay boyunca istediğim tüm yiyecek ve içeceklerle lüks içinde yaşayabiliyorum" dedi.

Ayrıca Kerr, “Oturup yurt dışına her şey dahil programla gitmenin evde yaşamaktan daha ucuz olup olmayacağını hep merak ediyordum. İyi ki gerlmişim öyle olduğu ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

Yaratıcı bir strateji uzmanı olan Josh, tam zamanlı işine uzaktan çalışarak devam edebileceğini aktardı.