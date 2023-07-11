İngiltere Başbakanı Sunak kaçaklara gözdağı verdi. Kaçakları hangi ülkeye göndereceğini açıkladı

Sunak, yaptığı konuşmada, yasa dışı göçle mücadele için hazırlanan 5 maddelik yeni planı anlattı.

"Buraya yasa dışı yollardan gelenlerin haksızlık yaptığını" söyleyen Sunak, güvenli ülkelerden gelip iltica sisteminde yer alanların da "haksızlık yaptığını" ifade etti.

Sunak, bu durumun halkın öfkesine neden olduğunu belirterek, küresel iltica sisteminin artık işlevsiz ve modası geçmiş olduğunu savundu.

Sunak, Manş Denizi'ni geçen göçmenlerin İngiltere'de kalmasını engelleyecek bir yasanın çıkarılacağını kaydederek, "İngiltere’ye yasa dışı yollardan girenler burada kalamayacak. Ya kendi ülkenize ya da sığınma talebinizin değerlendirileceği güvenli bir ülkeye geri gönderileceksiniz." dedi.

"YASADIŞI YOLLARDAN GELİRSENİZ KALAMAYACAKSINIZ"

Başbakan Sunak sosyal medyada yayınlanan videosunda konu ilgili olarak şunları söyledi "Ülkeniz güvenli ise veya değilse Ruanda gibi güvenli bir üçüncü ülke alternatifine hızla gönderileceksiniz. Ancak buraya yasadışı yollardan gelirseniz kalamayacaksınız, gözaltına alınacaksınız."