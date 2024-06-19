İngiltere Başbakanı Sunak’ın yakın koruması gözaltına alındı

Kaynak: İHA
İngiltere Başbakanı Sunak’ın yakın koruması gözaltına alındı

İngiltere'de seçim tarihine dair bahis oynama iddiaları hükümet içinde dikkat çekiyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yakın korumalığını yapan bir polis memuru, henüz seçim tarihi açıklanmadan önce bu tarih üzerine bahis oynamakla suçlanarak gözaltına alındı. Londra Metropoliten Polisi, bu polis memurunun görevini kötüye kullanmakla suçlandığını ve bu iddialarla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Şans Oyunları Komisyonu'nun, hükümet yetkilileri ve Kraliyet ailesi üyelerinin korumasını üstlenen özel birimden bir polis memurunun seçim tarihi hakkında bahis oynadığı iddialarını araştırdığı bildirildi.

Başbakan Sunak'ın özel danışmanı olan Craig Williams'ın da benzer bir suçlamayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Williams, genel seçim tarihinden üç gün önce seçim tarihi üzerine 100 sterlin bahis oynamıştı.

Başbakan Sunak, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu. Bu gelişmeler, hükümet içindeki bahis skandalının boyutlarını daha da açığa çıkardı.

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