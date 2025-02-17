İngiltere Başbakanı: "Ukrayna'ya asker göndermeye hazırız"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline kapıyı açık bıraktı. Starmer, konuyla ilgili açıklamalarını pazar günü Daily Telegraph gazetesindeki makalesinde duyurdu. Ukrayna'nın savunmasına katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirten Starmer, “İngiltere, müttefikleriyle birlikte Ukrayna’yı desteklemeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “çok yakında” bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi. Ancak bu görüşmenin tarihi ve içeriği hakkında net bir bilgi paylaşılmadı. Trump’ın açıklamaları, Ukrayna’daki savaşın diplomatik yollarla sonlandırılması ihtimalini gündeme getirdi.

Trump - Putin görüşmesi Batı dünyasında endişe yarattı

AVRUPA ORDUSU TARTIŞMALARI

Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, Ukrayna’nın Avrupa ordusu kurulmasına yönelik çağrılarına sıcak bakmadığını belirtti. Sikorski, ABD’nin Ukrayna’daki savaşı bitirme konusunda izlediği müzakere stratejisinin alışılmadık olsa da umut verici olduğunu ifade etti.

Zelenski: "Avrupa artık kendi ordusunu kurmalı"