İngiltere ekonomisinden zayıf büyüme verisi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin ONS'den büyüme verisi açıklaması. Nisan ayına ilişkin öncü büyüme verisi, ülke ekonomisinin yatay seyrettiğini gösterdi.

ONS'ye göre bu dönemde hizmet sektörü yüzde 0,2 büyüdü. İmalat ve inşaat sektörleri sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 1,4 küçüldü.

İngiliz ekonomisi şubat-nisan döneminde yüzde 0,7 büyüme gösterdi. Bu dönemde hizmet sektörü yüzde 0,9 ve imalat yüzde 0,7 büyürken, inşaat sektörü yüzde 2,2 daraldı.

"EKONOMİ KIRILGANLIĞINI KORUYOR"

Verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonomide nisanda görülen durgunluğun ekonomik toparlanmanın sona erdiği anlamına gelmediğini belirten Capital Economics İngiltere Başekonomisti Paul Dales, "Ancak ülkedeki seçimlere üç hafta kala Başbakan Rishi Sunak için pek de iyi bir haber değil." ifadesini kullandı.

İngiltere Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) Yardımcı Ekonomisti Hailey Low'a göre ise zayıf büyüme verileri ülkenin ekonomisinin toparlanma yolunda kırılganlığını koruduğuna işaret ediyor.

İngiltere'de durgunlukla boğuşan bir ekonomi olduğunu kaydeden Low, "Yapısal reformlarla kamu ve özel sektör yatırımlarını artırmaya yönelik politikalar, yeni bir yüksek ekonomik büyüme dönemine girmek için bir sonraki hükümetin odak noktası olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.