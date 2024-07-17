İngiltere enflasyon rakamlar açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere enflasyon rakamlar açıklandı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Haziran ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, Haziran’da yıllık bazda enflasyon yüzde 2 olarak gerçekleşti.

Ülkede yıllık enflasyon Mayıs’ta yüzde 2 olmuştu. Böylece, İngiltere'de enflasyon Haziran ayında İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 2’lik hedefinde üst üste ikinci ayda sabit oldu, fakat hizmet sektöründeki inatçı fiyat baskıları merkez bankasının gelecek ay faiz oranlarını düşürüp düşürmeyeceğine dair şüpheleri artırmış oldu.

Enerji ve gıda fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek enflasyon ise Haziran’da yıllık bazda yüzde 3,5 oldu.

Çekirdek enflasyon mayıs ayında da aynı düzeydeydi.

İngiltere'de hizmet sektörü enflasyonu ise haziranda yıllık bazda ise yüzde 5,7 olarak hesaplandı.

Hizmet sektörü enflasyonu Mayıs’ta yıllık yüzde 5,7 olarak kaydedildi.

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