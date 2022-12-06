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Kralın üzerine yumurta atan genç gözaltına alındı

İngiltere Kralı 3. Charles'a Luton kentine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yumurta fırlatan 23 yaşındaki genç, gözaltına alındı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 19:05
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İngiltere Kralı 3. Charles'ın üzerine yumurta atan genç, gözaltına alındı

Kralın üzerine yumurta atan genç gözaltına alındı
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Bedfordshire Polisi, Kral 3. Charles'a doğru yumurta fırlatan 20'li yaşlardaki bir gencin, ortak saldırı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Olayın ardından Kral 3. Charles, güvenlik personeli tarafından Luton Belediye Binasının dışındaki kalabalıktan geçici olarak uzaklaştırıldı. Farklı bir alana götürülen Kral 3. Charles, daha sonra halkla buluşmaya devam etti.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki York kentine 9 Kasım'da ziyarette bulunan Kral 3. Charles ve eşi Camilla'ya, 23 yaşındaki bir genç yumurta fırlatmış ve protestocu daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Yumurtaların Kral ve Kraliçe’nin önüne düştüğü, kendilerine isabet etmediği görülmüştü. (AA)

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