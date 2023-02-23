Dünyaca ünlü futbol spikeri John Mothson hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz futbol spikeri John Mothson, 77 yaşında hayatını kaybetti. 50 yıldan beri BBC'de görev alan ve 2500'e yakın maç ve diğer programlarda spikerlik yapan Mothson, İngiltere medyasının simge isimlerinden biri olmuştu.

Herkes tarafından bilinen takma adı "Motty" olan Mothson, 10 Dünya Kupası, 10 Avrupa Şampiyonası ve 29 FA Cup finalini izleyenler için seslendirdi.

2018'de Westbrom Albion ve Criystal Palace maçı öncesi ayakta alkışlandı. TalkSport'ta emekli oldu.



VİDEO OYUNLARINDA DA GÖREV ALDI

1968'de BBC'ye başlayan Mothson,1972'de FA Cup maçında yaşanan katliam yaşanırken mikrofon başındaydı. Git gide ününe ün kattı. Sonrasında FIFA'nın video oyunu olan FIFA 96 oyununda oyun içinde spikerlik yaptı. 2006 yılında ise Dünya Kupası finalini sundu.