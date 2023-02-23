23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünyaca ünlü futbol spikeri John Mothson hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü futbol spikeri John Mothson hayatını kaybetti

İngiliz Futbol Spikeri John Mothson hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 14:36
Takip Et

İngiltere medyasının simge ismi vefat etti

Dünyaca ünlü futbol spikeri John Mothson hayatını kaybetti
+
Aa
-

Dünyaca ünlü İngiliz futbol spikeri John Mothson, 77 yaşında hayatını kaybetti. 50 yıldan beri BBC'de görev alan ve 2500'e yakın maç ve diğer programlarda spikerlik yapan Mothson, İngiltere medyasının simge isimlerinden biri olmuştu.

Herkes tarafından bilinen takma adı "Motty" olan Mothson, 10 Dünya Kupası, 10 Avrupa Şampiyonası ve 29 FA Cup finalini izleyenler için seslendirdi.

2018'de Westbrom Albion ve Criystal Palace maçı öncesi ayakta alkışlandı. TalkSport'ta emekli oldu.

VİDEO OYUNLARINDA DA GÖREV ALDI
1968'de BBC'ye başlayan Mothson,1972'de FA Cup maçında yaşanan katliam yaşanırken mikrofon başındaydı. Git gide ününe ün kattı. Sonrasında FIFA'nın video oyunu olan FIFA 96 oyununda oyun içinde spikerlik yaptı. 2006 yılında ise Dünya Kupası finalini sundu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
2
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
3
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
4
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
5
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
6
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
7
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Kadın doktorlar uyardı. Deprem bölgesinde tuvalet yokluğu kadın sağlığını tehdit ediyor
﻿Kadın doktorlar uyardı. Deprem bölgesinde tuvalet yokluğu kadın sağlığını tehdit ediyor
﻿Kadın doktorlar uyardı. Deprem bölgesinde tuvalet yokluğu kadın sağlığını tehdit ediyor
﻿Meta küçülmeye gidiyor. Binlerce işçi şirketten çıkarılacak
﻿Meta küçülmeye gidiyor. Binlerce işçi şirketten çıkarılacak
﻿Meta küçülmeye gidiyor. Binlerce işçi şirketten çıkarılacak
﻿Uçak düştü kurtulan olmadı
﻿Uçak düştü kurtulan olmadı
﻿Uçak düştü kurtulan olmadı
﻿Fenerbahçe'de flaş Serdar Dursun gelişmesi. Geleceğine dair kararını verdi
﻿Fenerbahçe'de flaş Serdar Dursun gelişmesi. Geleceğine dair kararını verdi
﻿Fenerbahçe'de flaş Serdar Dursun gelişmesi. Geleceğine dair kararını verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.