İngiltere ordusu sonunda başardı. Bu silah her şeyi değiştirecek

İngiltere Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuarı (Dstl) ve İngiltere Savunma Bakanlığı (MOD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre gerçekleştirilen test, İngiltere'de bir kara aracından ateşlenen ilk lazerli silah örneği oldu.

Dstl'nin Porton Down'daki poligonunda gerçekleştirilen denemede lazer silahının 1 km'den daha uzak mesafelerdeki hedefleri başarılı bir şekilde etkisiz hale getirdiği görüldü.

Yapılan açıklamaya göre:

“Test edilen lazer silahının kullanımı için sadece iki personel gerekiyor ve eğitiminin tamamlanması iki haftadan kısa sürüyor. Testin bir sonraki aşaması, bu yılın ilerleyen dönemlerinde ordu personeliyle yapılacak denemeleri içerecek ve sistemin gerçekçi senaryolarındaki yetenekleri ve faydaları daha net bir şekilde ortaya koyacak.

Dstl ve DE&S'den oluşan Hersa Ekibi tarafından test edilen ve Birleşik Krallık tedarikçilerinden oluşan bir konsorsiyumla işbirliği içinde geliştirilen demonstratör, modern savaşta ileri teknolojinin potansiyelini gözler önüne seriyor. İngiliz tedarik zinciri Raytheon UK, Fraser Nash, NP Aerospace, LumOptica, Blighter Surveillance Systems ve Cambridge Pixel'den oluşmaktadır.”

İngiliz Ordusu'na ait bir Wolfhound zırhlı aracına monte edilen sistem, savaş alanında gelişmiş operasyonel avantajlar sağlamayı amaçlayan MOD'un Kara Lazer Yönlendirilmiş Enerji Silahı (LDEW) Demonstrator programında önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.

Lazer silahı, düşman insansız hava araçlarına karşı özel olarak geliştirilmiş, hafif, taşınabilir ve uygun maliyetli olarak tanımlanıyor. Bu gelişmiş kabiliyet göstericisi, MOD ve İngiliz Ordusu'nun gelişen tehditlere karşı LDEW sistemlerinin faydasını değerlendirmesine olanak tanıyor.

Dstl İcra Kurulu Başkanı Dr. Paul Hollinshead, bu gelişmenin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu, yönlendirilmiş enerji silahlarının benimsenmesini hızlandırmada bir başka önemli kilometre taşıdır. Kritik yeni kabiliyetler geliştirmek üzere DE&S ve endüstri ile her zamankinden daha yakın çalışarak, silahlı kuvvetleri geleceğe hazırlıyoruz, böylece gelecekteki ve yeni tehditleri tespit edebilir, etkisiz hale getirebilir ve yok edebilirler.”

Testin bir sonraki aşaması, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Ordu personeliyle yapılacak denemeleri içerecek ve sistemin yeteneklerini gerçek dünya senaryolarında daha fazla değerlendirecek. Lazer sistemi birden fazla hedefi izleyebilir ve neredeyse anında bu hedeflere saldırabilir, böylece hava tehditlerine karşı koymak için hassas ve güçlü bir yöntem sunması bekleniyor.

Dstl Program Lideri Matt Cork yaptığı açıklamada “Dstl, DE&S ve endüstri arasındaki ortak çalışma, bu lazer göstericinin hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağladı. Bu yüksek güçlü lazer silahının başarılı bir şekilde test edilmesi, İngiliz Ordusunun gelecekteki operasyonel yeteneklerini geliştirmeye yönelik devam eden çabalarımızda çok önemli bir noktaya işaret etmektedir” dedi.

Raytheon UK, Fraser Nash, NP Aerospace, LumOptica, Blighter Surveillance Systems ve Cambridge Pixel'in de aralarında bulunduğu Birleşik Krallık tedarikçilerinden oluşan bir konsorsiyumla işbirliği içinde geliştirilen lazer sistemi, modern savaşta ileri teknolojinin potansiyelini gözler önüne seriyor. Bir komuta ve kontrol sistemi ile çalışır ve daha geniş savaş yönetimi, radar ve gözetleme sistemleri ile entegre edilebiliyor. Silah ayrıca farklı operasyonel ihtiyaçları karşılamak üzere çeşitli platformlara monte edilebiliyor.

Raytheon UK İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü James Gray elde edilen başarıdan övgüyle söz ederek şunları söyledi:

“Birleşik Krallık'ta bir kara aracına entegre edilen ilk lazer silahını başarıyla ateşleyen Dstl, Raytheon yüksek enerjili lazer silah sisteminin bir araca monte edilmiş haldeyken hedefleri takip edebileceğini, angaje edebileceğini ve imha edebileceğini kanıtladı. Şimdi İngiliz Ordusu'nun önümüzdeki aylarda silahı denemesini ve teknolojinin savaş alanına hazır olduğunu kanıtlamasını dört gözle bekliyoruz.”