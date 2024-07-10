İngiltere Parlamentosu’na Müslüman akını

Ülke genelinde azınlıkların 89 milletvekiliyle en yüksek oranda temsil edildiği bu seçimlerde, Müslüman adaylar da tarihi bir başarı elde etti.

2019'daki genel seçimlerde 19, 2017'deki seçimlerde ise 15 Müslüman aday parlamentoya girmişti. Ancak bu kez 4 Temmuz seçimlerinde 25 Müslüman aday Avam Kamarası'na seçilerek yeni bir rekora imza atıldı. Ülkede yaklaşık 3,5 milyon Müslüman bulunuyor ve bu seçimlerde 8 Müslüman milletvekili ilk kez parlamentoya adım attı.

Müslüman milletvekillerinin 18'i İşçi Partisi'nden, 2'si Muhafazakar Parti'den ve 1'i Liberal Demokrat Parti'den seçildi. Ayrıca Gazze destekçisi bağımsız Müslüman adayları da 4 sandalye kazanarak dikkat çekti.

Sadik al-Hassan, İşçi Partisinden North Somerset milletvekili olarak seçilerek 32 yıllık Muhafazakar Parti milletvekili Liam Fox'u geride bıraktı. Abtisam Muhamed ise ülkenin ilk Yemen kökenli milletvekili oldu.

Ülkede nüfusun yüzde 30'undan fazlasını oluşturan Müslümanların yoğun olduğu 20 seçim bölgesinde tamamında İşçi Partisi adayları milletvekili seçildi. Ayrıca İşçi Partisi'nin Kıbrıs Türkü kökenli adayı Nesil Çalışkan, ülkenin ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kökenli kadın milletvekili oldu.

25 Müslüman milletvekilinden 8'i Pakistan kontrolündeki Azad Cammu Keşmir kökenli.

İngiltere'deki 4 Temmuz seçimleri, 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarına son verdi. Muhafazakar Parti'nin milletvekili sayısı 120'ler düzeyine gerilerken, İşçi Partisi 411 sandalye kazanarak yeni hükümeti kurdu.