İngiltere Rus Büyükelçiyi Bakanlığa Çağırdı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın geçen hafta İngiliz diplomatlara yönelik kötü niyetli ve tamamen temelsiz suçlamalar da dahil olmak üzere, İngiltere'ye karşı yürüttüğü asılsız saldırı kampanyasını "şiddetle kınadıklarını" belirtti.

Sözcü, Rusya'nın bu tutumunun, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine doğrudan aykırı olduğunun altını çizdi.

Bu davranış biçiminin "tamamen kabul edilemez" olduğunu vurgulayan sözcü, bu tür hareketlerin profesyonellikten uzak ve devletler arasındaki davranış standartlarının çok altında olduğunu ifade etti. Sözcü, şunları kaydetti:

"Bu, Rusya'nın dezenformasyon, Avrupa'daki sabotaj eylemleri ve Rusya'daki diplomatik misyonlarımıza yönelik doğrudan taciz ve kısıtlamalar yoluyla, İngiltere'nin güvenliğini ve demokrasisini zayıflatmak, Ukrayna'ya verdiğimiz desteği caydırmak için yürüttüğü kasıtlı kampanyanın bir parçasıdır. Ancak bu kampanya başarılı olamayacak. Rusya bu faaliyetlerini derhal sonlandırmalı."

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın İngiltere'ye yönelik kamuoyu önünde yürüttüğü saldırı kampanyasının ardından Rus Büyükelçi Kelin'in İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisi verildi.

Rusya, 6 İngiliz diplomatın akreditasyonlarını iptal etti

RUSYA, 6 İNGİLİZ DİPLOMATIN AKREDİTASYONUNU İPTAL ETMİŞTİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, Moskova'daki 6 İngiliz diplomatın casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları gerekçesiyle akreditasyonlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Rus istihbaratının ele geçirdiği bazı belgelerin, İngiltere'nin uluslararası askeri ve siyasi durumu gerginleştirme sürecini koordine ettiğini gösterdiği belirtilmişti.

Ayrıca açıklamada, "Bu belgeler, İngiltere Dışişleri Bakanlığındaki Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğünün, Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerine yönelik yıkıcı siyasetin uygulanması sürecini koordine ettiğini gösteriyor." ifadesine yer verilmişti.

Bu birimin, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla istihbarat birimine dönüştürüldüğü öne sürülen açıklamada, Moskova'ya gönderilen bazı İngiliz diplomatların eylemlerinin "ülke güvenliğini tehdit ettiği" bildirilmişti.

FSB, akreditasyonu iptal edilen İngiliz diplomatların fotoğraflarını da yayımlamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, FSB tarafından İngiliz personeline yöneltilen suçlamaların "tamamen asılsız" olduğunu ifade etmişti.