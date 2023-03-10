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İngiltere ve Fransa, düzensiz göç konusunda anlaştı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te gerçekleştirilen zirvede, Manş Denizi’nden kaçak göçmen geçişleriyle ilgili anlaşmaya vardı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 23:24
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İngiltere ve Fransa, düzensiz göç konusunda anlaştı

İngiltere ve Fransa, düzensiz göç konusunda anlaştı
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(İHA) - İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Paris'te gerçekleştirilen Fransız-İngiliz Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak basın toplantısı düzenledi. Zirvede, düzensiz göç, enerji ve güvenlik konuları ele alınırken, iki ülke Manş Denizi’nden kaçak göçmen geçişleriyle ilgili anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, İngiltere, küçük tekne geçişlerini engellemesine yardımcı olmak için Fransa’ya 500 milyon sterlin verecek. Bu para, fazladan 500 memura ve Fransa'da yeni bir gözaltı merkezine harcanacak. İngiltere, sorunu çözmek için bu yıl Fransa'ya yaklaşık 63 milyon sterlin ödemeyi planlamıştı. İngiltere'nin 2023 ve 2024'te 120 milyon sterlin taahhüt etmesiyle bu miktar en az ikiye katlanacak.

Elysee Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Sunak, geçen yıl 30 bin küçük tekne geçişinin engellendiğini ve 500 kişinin tutuklandığını söyledi. Sunak, Fransa’ya verilecek paranın "insan hayatındaki bu iğrenç ticarete bir son vermeye" yardımcı olacağını belirterek, “Birleşik Krallık ve Fransa birlikte çalışarak kimsenin sistemlerimizi cezasız bir şekilde istismar etmemesini sağlayacaktır” dedi.

Anlaşmayla ilgili bilgiler veren Sunak, Fransa ile imzalanan yeni anlaşmanın ardından, Manş Denizi geçişlerini önlemek için dronlar gibi "gelişmiş teknoloji" kullanan 500 ilave Fransız kolluk görevlisinin görevlendirileceğini söyledi. Ayrıca İngiltere’nin vereceği para, Fransa'da yeni bir gözaltı merkezi için harcanacak ve halihazırda var olan 26 gözaltı merkezine eklenecek.

Zirvenin ardından açıklama yapan Fransa Cumhunbaşkanı Emmanuel Macron ise "Kaçakçıları tasfiye etmek için birlikte çalışmalıyız" diyerek, Paris'teki zirvenin İngiliz-Fransız ilişkilerinde yeni bir başlangıç olduğunu da söyledi.

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