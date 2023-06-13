İngiltere'de 3 kişi ölü bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin Nottingham kentinde 3 ceset bulunmasıyla bağlantılı 31 yaşındaki bir erkek, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

İngiltere'de 3 kişi ölü bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Nottinghamshire Polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00'ten sonra ihbar üzerine 2 kişinin sokakta ölü bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, polisin daha sonra bir kamyonetin 3 kişiyi ezmeye çalıştığı bir başka olayın ihbarını aldığı ve bu 3 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Son olarak üçüncü bir kişinin daha ölü bulunduğu aktarılan açıklamada, 31 yaşındaki bir erkeğin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Olayın ardından bölge kordon altına alındı, otobüs ve tren seferleri durduruldu.

Nottinghamshire Emniyet Müdürü Kate Meynell, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, 3 kişinin yaşamına mal olan korkunç ve trajik bir olay. Bu üç olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz ve bir erkek şu an gözaltında. Soruşturma henüz ilk aşamalarında ve dedektiflerden oluşan bir ekip tam olarak ne olduğunu tespit etmek için çalışıyor."

Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
İngiltere'de aşırı sıcak hava dalgası Dünya
İngiltere'de aşırı sıcak hava dalgası
Bilecik Belediyesi’nin kurban satış yeri hazırlandı Güncel
Bilecik Belediyesi’nin kurban satış yeri hazırlandı
Rüyada kuruyemiş görmek ne anlama geliyor? Rüyada kuruyemiş görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada kuruyemiş görmek ne anlama geliyor? Rüyada kuruyemiş görmek neye işaret?
Messi'den veda mesajı Spor
Messi'den veda mesajı
Hazine'den dev borçlanmaya dev faiz. Faizin nereye uçacağının sinyalini verdiler Ekonomi
Hazine'den dev borçlanmaya dev faiz. Faizin nereye uçacağının sinyalini verdiler
Uşak'ta hafif ticari araçla tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü Güncel
Uşak'ta hafif ticari araçla tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Beşiktaş'ta Yusuf Yazıcı gelişmesi. Transfer için o takımın izni gerekiyor Spor
Beşiktaş'ta Yusuf Yazıcı gelişmesi. Transfer için o takımın izni gerekiyor