İngiltere'de asker her an sokağa inebilir

Londra'da geçen yıl bir siyah gencin polis tarafından açılan ateşle öldürülmesiyle ilgili olarak bir polisin yargılanmaya başlaması üzerine onlarca polis, silah ruhsatlarını iade etmeye başladı.

Savunma Bakanlığı ihtiyaç olursa bu polislerin yerine askerin devreye girebileceğini bildirdi. Silahlarını teslim eden polislerin yerine şimdilik başka bölgelerden getirilen polisler görev yapıyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2500'den fazla silahlı polis görev yapıyor. Bunlardan şimdiye kadar 100'ün üzerinde polis, silahlı görev yapamayacağını bildirdi ve ruhsatlarını teslim etti.

İngiltere'de sadece "ateşli silahlar birimi" mensubu, özel eğitimli ve ruhsatlı polisler ateşli silah taşıyabiliyor ve yalnızca hassas noktalarda ya da zamanlarda konuşlandırılıyorlar.

SİLAHSIZ SİYAH GENÇ VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Geçen yıl 24 yaşındaki silahsız siyah genç Chris Kaba'nın, aracının içindeyken ateş açılarak öldürülmesiyle ilgili olarak savcılık bir polis hakkında cinayet suçlamasıyla dava açmış ve ilk duruşma geçen hafta yapılmıştı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Londra Emniyet Müdürlüğü, bir açıklama yaparak, ateşli silahlar biriminde görev yapan polislerin, savcılığın polisi yargıya götürme kararının "çok zor durumlarda aldıkları kararların nasıl değerlendirileceği konusunda bir tutum değişikliğine işaret ettiğini" düşündüklerini ve bundan kaygı duyduklarını kaydetti.

Emniyet Müdürlüğü sözcüsü "Bir kısım polis memuru durumlarını değerlendirirken, silahlı görevlerden geri çekilme kararı aldı. Bu polislerle görüşüyoruz ve onların meşru kaygılarını anlıyor ve destekliyoruz" dedi.

Londra Emniyet Müdürü Mark Rawley, İçişleri Bakanlığı'nın ateşli silah taşıyan polislerin durumuyla ilgili bir inceleme başlatmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Rawley İçişleri Bakanı'na yolladığı açık mektupta, emrindeki polis gücünün "en yüksek standartlarda hizmet verdiğini" fakat mevcut sistemin polis memurlarını gözetmediğini ve polislerin hukuken daha fazla korunmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SİLAHLI POLİSLERE DESTEK

İçişleri Bakanı Suella Braverman, incelemeyi başlattığını duyururken silahlı polis memurlarının "tamamen arkasında" olduğunu ve halkın "güvenliği için cesur silahlı polisin korumasına" ihtiyacı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Londra Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler 2022 ile 2023 Mart ayları arasındaki bir yıl içinde 18 bin 257 olaya silahlı polis ile müdahale etti. Bu, İngiltere'nin tamamındaki silahlı polis operasyonlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Bütün ülkede bu operasyonlardan sadece 10 tanesinde polis memurları bir kişiyi hedef gözeterek ateş ettiler.

ÖLDÜRÜLEN GENCİN SİLAHLI BİR OLAYA KARIŞTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Chris Kaba 5 Eylül 2022 günü Londra Emniyet Müdürlüğü mensubu bir polis tarafından güney Londra'daki Streatham mahallesinde, arabası durdurulduktan sonra vurulmuştu.

24 yaşındaki ve bir kaç ay sonra baba olmayı bekleyen inşaat işçisi Kaba, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra ölmüştü.

Kaba'nın aracını takip eden polis aracının "sivil" bir araç olduğu, çakar ya da siren kullanmadığı açıklanmıştı.

Kaba'nın aracı takip sırasında girdiği bir sokakta bu kez resmi bir polis aracıyla önü kesilerek durdurulmuş ve bir silahlı polis, Kaba'yı arabanın camından başından vurmuştu.

Daha sonra, Kaba'nın kullandığı aracın kendisine ait olmadığı ve bir gün önce bir silahlı olaya karıştığı ortaya çıkmıştı.

Kaba'nın polis ateşiyle ölümü bir dizi protesto gösterisine de yol açmıştı.

DAVA BAŞLADI, POLİSİN KİMLİĞİ GİZLİ TUTULUYOR

Kaba'yı vuran polise cinayet suçlamasıyla açılan dava geçen hafta başladı ve polis memurunun kefaletle serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Polis memurunun kimliği yine mahkeme kararıyla gizli tutuldu ve sanığın NX121 olarak anılmasına karar verildi.

Dava bu hafta devam edecek.