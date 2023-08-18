İngiltere'de bir hemşire, 7 bebeği gözünü kırpmadan öldürdü

Countess of Chester Hastanesinde yeni doğan hemşireliği yapan Letby'nin 2015-2016 yıllarında hastanede nöbet tuttuğu günlerde yaşanan çoğu prematüre bebek ölümleri üzerine soruşturma başlatıldı. 33 yaşındaki hemşire Letby'nin, bu yıllarda bebekleri hava ve insülin enjekte ederek ve zorla süt içirerek öldürdüğü ortaya çıktı.

BEBEKLERİ BİLEREK ÖLDÜRDÜM

Soruşturma kapsamında 2018, 2019 ve 2020'de üç kez gözaltına alınan davada jüri kararını bugün verdi. Polis, gözaltına almak için Letby'nin evine son kez gittiğinde Letby'nin odasındaki notlarda "Bebekleri bilerek öldürdüm. Onlara bakacak kadar iyi değildim. Korkunç bir insanım. Ben bir şeytanım"

Davaya bakan savcı, Letby için "Elinde süt gibi masum maddeler ya da insülin gibi ilaçlar ölümcül oluyordu. Kendisini elindeki maddelerle zarar vermek, üzüntüye sebep olmak ve öldürmek için öğrenmeye adamıştı" ifadelerini kullandı.

TARİHE GEÇTİ

Letby aldığı cezayla İngiltere'nin modern tarihinde en fazla bebeği öldüren seri katil olarak tarihe geçti.

Hastanede 2011'de çalışmaya başlayan Letby'nin çalıştığı serviste 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan ölümler nedeniyle hastaneye prematüre bebek yatışı durdurulmuş, 2017'de de soruşturma başlatılmıştı.

Bebeklerin ve ailelerin isimlerinin gizli tutulduğu soruşturma kapsamında hayatını kaybeden çocuklara hava ve insülin enjekte edildiği ya da fazla beslenme sonucu öldükleri belirlenmişti.