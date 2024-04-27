İngiltere’de binlerce kişinin katıldığı Filistin yürüyüşü yapıldı

İsrail, 7 Ekimden bu yana Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda çoğu çocuk 34 bin 356 Filistinliyi hayatını kaybetti. Bölgede 204 gündür bombardımana devam eden İsrail, dünya çapında düzenlenen protestolara neden oluyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da toplanan binlerce kişi Filistin’e destek için yürüyüş düzenledi. Filistin bayraklarıyla yürüyen protestocular, “Hemen Ateşkes”, “Özgür Filistin”, “Soykırımı durdurun”, “Katliamı durdurun” yazılı pankartlar taşıdı. Gösteride ayrıca Yahudi destekçiler de İsrail hükümetine tepki göstererek, Filistin bayrağı açtı.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Direktörü Ben Jamal tarafından yapılan açıklamada, hareketin iki ana mesaj vermek istediğine dikkat çekerek, "Biri Filistin halkı için bir dayanışma mesajı: Sizi görüyoruz, duyuyoruz ve yanınızdayız” diye konuştu.

Jamal ikinci mesajın da İngiliz hükümetine olduğunu belirterek, “İsrail'in soykırımına suç ortağı olmaya son verin” dedi.