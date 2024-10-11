İngiltere'de 'Çalıntı Şeref' krizi

İngiltere'de Wolverhampton North East bölgesinden İşçi Partisi milletvekili olarak Temmuz ayında seçilen Sureena Brackenridge'in eşi Greg Brackenridge, askeri kariyerini abarttığı iddiasıyla suçlanmıştı. 53 yaşındaki Greg Brackenridge, Kraliyet Deniz Piyadeleri'nde (Royal Marines) görev yaptığını iddia etmiş ancak bu eğitimi tamamlamadığı ortaya çıkmıştı.

Eski Wolverhampton Belediye Başkanı olan Brackenridge, seçmenlerine elit bir kuvvet olan Kraliyet Deniz Piyadeleri'nde profesyonel bir kariyeri olduğunu söylemiş ve 1990-1991 Körfez Savaşı gazileri için verilen bir rozetle poz vermişti. Ancak iddialara göre Brackenridge, 1988'de başladığı 32 haftalık eğitimi tamamlamadan, sadece "recruit" (acemi) rütbesiyle ayrılmıştı ve bu nedenle ünlü Yeşil Beresi'ni kazanamamıştı.

Brackenridge'in iddiaları üzerine, askeri sahtekarları ifşa eden Walter Mitty Hunters Club durumu "bir hakaret" olarak nitelendirmişti. Wolverhampton Belediyesi ise bu tür suçlamaların belediyenin Etik Kurallar süreci kapsamında değerlendirileceğini belirtmişti. Greg Brackenridge ise kariyerinin kişisel nedenlerden dolayı "erken sonlandığını" ifade etmişti.