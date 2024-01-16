İngiltere'de haftalarca sürecek soğuk hava alarmı

Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'de haftalarca sürecek soğuk hava alarmı
Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava dalgası bu haftadan geçerli olmak üzere İngiltere'yi etkisi altına alacak ve haftalarca sürecek.

BBC'de yer alan habere göre, Meteoroloji Dairesi, Britanya için buzlanma ve kar uyarısında bulundu.

Ada'nın kuzeyinden esmeye devam eden rüzgar nedeniyle Birleşik Krallık'ın büyük bölümünde sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesiyle birlikte dondurucu soğukların yaşanması bekleniyor.

Beklenen kar yağışının İngiltere’nin kuzey batısı ile İskoçya'da seyahatlerde aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Ulusal Karayolları Müdürlüğü yaptığı açıklamada, İngiltere’nin özellikle kuzey batısı için şiddetli hava uyarısında bulundu. Kar yağışının Salı günü saat 05.00’ten itibaren yolları tehlikeli hale getirebileceğini bildirildi.

Yapılan uyarılarda yoğun yağışın, İskoçya’da da seyahatte aksamalara neden olabileceği ve 20 cm civarında kar yağması bekleniyor. Bu nedenle sürücülerden dikkatli olması istendi.

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