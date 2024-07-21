İngiltere'de iflaslar artıyor

İngiltere İflas Servisi'nin Cuma günü yayınladığı rapora göre, artan faiz oranlarının şirket bütçelerini zorlamasıyla İngiltere ve Galler'deki iflas başvurularının sayısı geçen ay bir yıldan uzun süredir en yüksek seviyeye ulaştı.

Paylaşılan resmi verilere göre, geçen ay İngiltere genelinde 2.361 şirket iflas etti, bu geçen yılın aynı ayına göre %17'lik bir artış anlamına geliyor.

Raporda, bunun Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek sayı ve 2000'den bu yana kaydedilen en yüksek üçüncü iflas sayısı olduğu belirtildi.

Verilere göre, konut piyasasındaki düşüşün ardından en çok etkilenen sektör inşaat oldu; Ocak-Mayıs 2024 arasında 1.700 şirket iflas etti.

Perakende ve toptan satış sektörleri, konaklama ve yiyecek hizmetleri, restoranlar ve barlar da dahil olmak üzere ticaret sektörü, tüketici talebindeki düşüşten etkilendi ve bildirilen dönemde yaklaşık 3.000 şirket iflas başvurusunda bulundu.

Raporda, İngiltere'deki işletme iflaslarının, İngiliz hükümetinin Covid-19 sırasında uygulamaya koyduğu destek önlemlerinin kaldırılmasından bu yana artış gösterdiği ve şu anda pandemiden önce kaydedilen seviyelerin çok üzerinde olduğu belirtildi.