İngiltere’de kamu maliyesi tartışması

İngiliz medyasına konuşan Reeves, selefinin kamu harcamaları hususunda milletvekillerine ve ülkeye yalan söylediğini ileri sürülerek "Hunt, Avam Kamarasından ve ülkeden kamu maliyesinin gerçek durumunu gizledi. Bunu bilerek ve kasıtlı şekilde yaptı. Seçim kampanyası sırasında da kamu maliyesinin durumu hakkında yalan söylediler." İfadelerine yer verdi.

Hunt ise ilgili iddiaları reddetti ve bu incelemelere itiraz eden mektubunda Reeves'in Avam Kamarasına sunduğu belgenin asılsız olduğunu öne sürdü.

Reeves, 4 Temmuz'da seçimi kazanan İşçi Partisi'nin göreve gelmesinin ardından yaptırılan bir iç denetim kapsamında önceki hükümetin harcadığı para ile bütçeledikleri miktar arasında 22 milyar sterlinlik bir fark bulduklarını ileri sürmüştü.

Bu açığı kapatmak amacıyla 10 milyon varlıklı emeklinin kışlık yakıt ödemeleri ve ülkedeki bazı sosyal bakım ödemelerinin de kaldırıldığını ifade eden Reeves, vergi artışına gidebileceklerini de ifade ederek, "Önceki hükümetin harcayacağını söylediği miktar ile gerçekte harcadığı miktar arasında 22 milyar sterlinlik bir boşluk var. Dolayısıyla ekonomik istikrarı ve mali istikrarı yeniden tesis etmek için acil kararlar almak durumundayım. Vergileri artırmak istemiyoruz ancak zor kararlar almak zorunda kalacağız." Değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Bütçe Sorumluluğu Ofisi Direktörü Richard Hughes ise harcamalar üzerindeki yukarı yönlü baskılardan ancak geçen hafta haberdar olduğunu söyledi.

Ülkede yeni bütçe 30 Ekim tarihinde duyurulacak.