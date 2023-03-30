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Kaybettiği hafızası bir şarkı ile geri geldi. Kazadan yıllar sonra bir mucize gerçekleşti

Trafik kazası sonucunda hafızasını kaybeden Thomas Leeds’in hafızası, 10 yıl sonra 1980'li yıllarda yayınlanmış bir şarkıyı dinlemesiyle geri geldi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 13:51
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İngiltere'de kaybettiği hafızası bir şarkı ile geri geldi

Kaybettiği hafızası bir şarkı ile geri geldi. Kazadan yıllar sonra bir mucize gerçekleşti
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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Thomas Leeds, 20 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 19 yaşındaki Leeds, hastanede geçirdiği ameliyat sonrasında hafızasını kaybetti.

29 yaşında hafızasını geri kazanan Leeds, 10 yıllık süre boyunca bir çekmece dolusu fotoğrafa, makaleye ve hafızasını kaybettiği ana kadar tuttuğu notlara baktı. Ancak hafızasını, 30. yaş günü için 80'ler temalı bir eğlence organizasyonu planladığı sırada geri kazandı.

Eğlence organizasyonu için şarkı listesi hazırlayan Leeds, The WaterBoys'un The Whole of the Moon şarkısını dinlediği sırada, çocukluğuna ait anılarını hatırlamaya başladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, şu anda 39 yaşında olan ve yazarlık yapan Thomas Leeds, geçirdiği trafik kazasını ''Hayattaydım ama o gece yolun karşısına geçen ve siyah bir taksinin çarptığı genç değildim. O artık yoktu. Çocukluk anılarımı kaybetmiştim" sözleriyle ifade etti.

Leeds, hafızasını geri kazandığı an için şöyle konuştu:

Kendimi garip, mavi bir zeminde oturmuş, gümüş bir müzik setine bakarken buldum. Sonra aniden parlak güneş ışığı altında dev bir adamın elini tutarak yürüyordum. Bir anda başka bir tuhaf yerdeydim; üzerimde yükselen devasa bir Noel ağacının üzerinde renkli cam ışıklar gördüm. Ağacın yanında, bir kapı aralığında duran bir kadın vardı. Gençti, gülümsüyordu ve saçlarına ak düşmemişti. O benim annemdi. Ben onun küçük oğluydum ve bu gerçekti. Sonunda onunla birlikteydim. Çok kısa bir andı ama benimdi ve bu her şeyi değiştirdi

Leeds, umudunu kaybetmek üzereyken hafızasını geri kazandığı bu olayı, kurgusal bir anlatı ile "Jayben and the Golden Torch" adlı kitabına aktardığını belirtti.

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