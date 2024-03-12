İngiltere'de oturmak Eyüpsultan'dan daha ucuz

Kredi faizlerindeki artış, döviz kurundaki dalgalanmalar derken konut piyasası tavan yaptı. Hal böyle olunca fiyatlar Avrupa'yla yarışır duruma geldi. Eyüpsultan konut fiyatlarında İngiltere'yi solladı.
Eyüpsultan'da yeni dairelerin fiyatları 8-15 milyon TL arasında değişiyor. tv100'e konuşan emlakçı Adem Akkuzu piyasayı "Sıfır daireler en ucuzu 6-8 milyon arası. Daha lüksü varsa 13, 15, 16 milyona kadar çıkıyor" sözleriyle açıkladı. İngiltere'de ise yeni bir ev 4,5 milyon TL'ye (110 bin £) satılıyor.
Türkiye'deki konut fiyatlarındaki bu artış yatırımcıların ibreyi yurt dışına çevirmesine de yol açtı.
Öte yandan Türkiye'nin en pahalı mahalleleri ise şöyle sıralanıyor:
1- İstanbul - Sarıyer – Baltalimanı
2-İstanbul - Üsküdar – Kandilli
3-İstanbul - Sarıyer - Rumeli Hisarı
4-İstanbul - Beşiktaş – Levazım
5-İstanbul - Sarıyer – Yeniköy
6-İstanbul - Şişli – Harbiye
7-İstanbul - Beşiktaş – Bebek
8-İstanbul - Beşiktaş – Ulus
9-İstanbul - Beşiktaş – Vişnezade
10-İstanbul - Beşiktaş - Arnavutköy