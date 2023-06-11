İngiltere'de sığınmacılarla ilgili yasa krize neden oldu

İngiltere Parlamentosunun Ortak İnsan Hakları Komitesi (JCHR), düzensiz göçmenlere sığınma talebi hakkı vermeyen ve 28 gün içinde sınır dışı edilmelerini öngören Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'nın, İngiltere'nin uluslararası insan haklarıyla ilgili yükümlülüklerini çiğnemesi anlamına geldiğini bildirdi.

Parlamentonun Lordlar ve Avam Kamarası üyelerinden oluşan Komitenin hazırladığı rapora göre tasarı, çocuk hakları ve özel koruma gerektiren kişilere yönelik haklar da dahil İngiltere'nin uymakla yükümlü olduğu bazı uluslararası insan hakları kararlarını ihlal ediyor.

"İNGİLTERE'YE GÜVENLİ VE YASAL YOLDAN GİRMENİN BİR YOLU YOK"

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne atıfta bulunulan raporda "İçişleri Bakanı Suella Braverman da tasarının sözleşmeyle uyumlu olmadığını onaylamaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, tasarıda değişiklik yapılması tavsiye edilerek, "Hükümeti, tavsiye ve ulaştığımız sonuçları dikkate almaya ve insan hakları uyumsuzluklarını ele almaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Manş Denizi'ni geçerken hayatını kaybeden göçmenler için kaygılanmanın haklı olduğu ancak İngiltere'deki göçmenlik sisteminin onları bu yolu seçmeye ittiği belirtilen raporda, "Birçok olayda görüldüğü üzere onlar için İngiltere'ye güvenli ve yasal yoldan girmenin bir yolu yok." görüşü paylaşıldı.

"ÇOCUKLARIN HAKLARINI KORUMAK, İNGİLTERE HÜKÜMETİNİN AÇIKÇA SORUMLULUĞUDUR"

Raporda, hamile kadınlar ve çocuklara özel koruma sağlanması gerektiği vurgulanarak, tasarının bu hakkı vermeyip onları gözaltına almayı öngördüğü kaydedildi.

Hamile kadın ve çocukların geldikleri ülkelere ya da üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesi planının eleştirildiği raporda, "İngiltere'de kalmak ve insan hakları zemininde sınır dışı edilmelerinin önüne geçmek için yasal haklarını aramalarının da önüne geçiliyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, tasarının özellikle çocuklarla ilgili kararlar konusunda endişe verici olduğu kaydedilerek, "Çocukların çıkarlarını korumak, İngiltere hükümetinin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gereğince açıkça sorumluluğudur." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, hükümete tasarıyla ilgili 40 başlıkta değişiklik yapılması tavsiyesi de yer aldı.

Bu tavsiyelerin arasında bazı gruplara muafiyet uygulanması, çocuklarla ilgili maddelerin gözden geçirilmesi ve sığınma talepleriyle ilgili hakların düzenlenmesi gibi başlıklar bulunuyor.

TARTIŞMALI YASA DIŞI GÖÇ YASA TASARISI

İngiliz hükümetinin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart’ta açıkladığı yeni yasa tasarısıyla göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınması planlanıyor.

Tasarıya göre gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.

Düzensiz göçmenler, sığınma taleplerini ve yasal hak arayışlarını ise sınır dışı edildikten sonra yapacak.

"Küçük Bot Yasası" olarak da bilinen tasarı, Avam Kamarasında 26 Nisan'da yapılan oturumda 230 oya karşı 289 oyla kabul edilmiş ve onay için Lordlar Kamarasına gönderilmişti.

Tasarı, ya Lordlar Kamarasında kabul edilecek ya da yeniden görüşülmek üzere Avam Kamarasına gönderilecek.