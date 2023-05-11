İngiltere'den Ukrayna'ya uzun menzilli füze desteği

Editör: Oğuz Ok

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'nın " devam eden saldırganlığına " yanıt olarak Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarik eden ilk ülke olacağını açıkladı.

Bakan, Parlamento'ya yaptığı açıklamada, " İngiltere, Ukrayna'ya Storm Shadow füzeleri teslim edecek'' dedi.