İngiltere'den Ukrayna'ya uzun menzilli füze desteği

Batı dünyası, Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna'ya yardım etmeye devam ediyor. İngiltere, Storm Shadow füze yardımı yapacağını açıkladı.

İngiltere'den Ukrayna'ya uzun menzilli füze desteği

Editör: Oğuz Ok

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'nın "devam eden saldırganlığına" yanıt olarak Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarik eden ilk ülke olacağını açıkladı.

Bakan, Parlamento'ya yaptığı açıklamada, "İngiltere, Ukrayna'ya Storm Shadow füzeleri teslim edecek'' dedi.

Seyir füzelerinin menzilinin 250 kilometrenin üzerinde olduğu bilgisi verilirken, bunun Batılı ülkeler tarafından Kiev'e sağlanan diğer tüm silahlardan daha uzun menzile sahip olduğu açıklandı.

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