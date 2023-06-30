İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı. 'Bu yerlerden uzak durun' dediler

Turizm sezonu başladı. Türk Lirası’nın son döviz karşısında değer kaybetmesinin etkisi ile birlikte Türkiye çok sayıda İngiliz vatandaşının uğrak noktası oldu. Bunun üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye'ye gelecek vatandaşlarına yönelik bir uyarı geldi…

Bakanlık tarafından İngilizler için hazırlanan rehber niteliğindeki metinde, İngiliz turistlerin Türkiye’de dikkatli olması gerektiği belirtildi. Bir milyondan fazla İngilizin Türkiye’ye tatile geleceğinin öngörüldüğü açıklamada, Suriye sınırının 10 kilometre yakınına gidilmesinden ve Şırnak ve Hakkari şehirlerine gidilmemesi önerildi.

“ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK”

Hiçbir seyahatin güvenli geçeceğinin garanti edilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, “Türkiye’ye gidecekler de uygun seyahat sigortasını yaptırmalı” ifadelerine yer verildi.

Belli dönemlerde bu tür açıklamalarla vatandaşlarını uyaran İngilizler geçmişte de benzer duyurular ile gündeme gelmişti.

İngiliz yetkililer, yerel medyaya açıklamalarda da bulundu. Independent’a konuşan yetkililer, “İngiliz vatandaşlarının güvenliği bizim ana konumuz. Her ülke ve bölge ile ilgili seyahat tavsiyelerini düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Seyahat tavsiyeleri alanındaki terörizm konusundaki değişiklikler, terör tehdidinin şimdi daha çeşitli gruplardan gelebileceğini gözler önüne seriyor” uyarısını yaptı.

Öte yandan bu uyarıların tavsiye niteliğinde olduğu da belirtildi.