İngiltere'nin Türkiye'nin planı çöktü. Yeni plan hazırlıyorlar

İngiltere İçişleri Bakanlığı rapor hazırladı, ülkede artan mültecilerin Türkiye'ye geri gönderme planı son anda çöktü.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı raporda, Türk vatandaşlarının doğdukları yere geri gönderilmelerinin güvenli olmayacağı belirtildi. İngiliz The Times gazetesi 2022 ve 2023'te yayımladığı haberlerde ülkeye kaçak girenlerin sayısını yazdı. O haberlere göre, Türkiye, Afganistan, Arnavutluk, İran, Irak, Suriye ve Eritre'den sonra sıralamaya girdi.

SUNAK'IN PLANI

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak teknelerle ülkeye girmeye çalışanların önünü kesmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı yetkililerinin, Türkiye'nin insan hakları endişeleri nedeniyle göçmenleri geri göndermek için güvenli bir ülke olmadığını açıklamasının ardından çöktü.

İngiliz Hükümet üyelerinin teknelerle ülkeye yasadışı yollardan gelen Türklerin sayısının yükselmesi sonrasında Ankara ile göçmen geri dönüş anlaşması yapmayı planlıyordu. İngiltere'ye geçen yıl 3 Bin Türk vatandaşı teknelerle giriş yapan en büyük üçüncü ülke oldu. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 162'lik göstermiş olduğunu gözler önüne serdi.

ARNAVUTLUK ÖRNEK ALINACAKTI

İngiliz bakanlarının yapmayı planladığı anlaşma, bu yolla İngiltere'ye giriş yapan Arnavut vatandaşların sayısının azaltılmasıyla ilgili olarak Arnavutluk'la yapılan anlaşmaya yansıtılacaktı. Ancak İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan bir inceleme Türkiye'yi "'genel olarak güvenli' olma kriterlerini karşılamayan bir devlet" olarak tanımladı.

"AİHM KARARLARI ETKİLİ OLDU"

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesinde, Türkiye'nin terörle mücadele yasalarını "aşırı hevesli" bir şekilde uyguladığı eleştirilmiş ve yargının bağımsızlığı ve özellikle "siyasi" davalarda adil yargılamanın sağlanması konusundaki 'endişeler' var diye notlar düşüldü.

Değerlendirmede ayrıca Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) aleyhte kararlarına uyumu konusunda endişeler dile getirilmiş ve İçişleri Bakanlığı değerlendirmesinde "hukukun üstünlüğüne bağlılık konusunda soru işaretleri olduğu" belirtilmiştir.

YENİ PLAN MI HAZIRLANIYOR?

İngiltere İçişleri Bakanlığı, geri dönüş anlaşmasıyla ilgili yeni bir plan üzerinde çalışmaya başladığı ileri sürülüyor. Yasadışı göçle mücadele amacıyla Türkiye ile üzerinde çalıştıkları çok daha geniş kapsamlı tedbirler paketinin olduğu vurgulanıyor.