Biden imzaladı: Yahudilere yaptırım. İsrail'i şok eden karar

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da güvenliği zedeleyenlere yönelik hazırlanan başkanlık kararnamesine imzaladı.

Yaptırım listesine dahil edilenler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapama hakkı olmayacak, ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak gibi sert önlemlerin alınmasına karar verildi.

"FİLİSTİNLİLERE ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

Biden’ın yaptığı açıklamada Batı Şeria'daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adımı attıklarını ve bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili arka plan toplantısı düzenleyen bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararnamede isimleri belirtilmeyen 4 kişinin şimdiden yaptırım listesine dahil edildiğini paylaştı.

YAPTIRIM UYGULANAN KİŞİLER AÇIKLANDI

ABD Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamada, Batı Şeria'da artan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğu söyleyerek bu olaylara karışanların, yaptırıma maruz kalacağı vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre isimleri David Chai Chasdai, Einan Tanjil, Shalom Zicherman ve Yinon Levi olarak açıklanan 4 aşırılıkçı Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da şiddet olaylarını başlatmak, Filistinli sivilleri hedef almak ve evlerini yakmak gibi suçlardan dolayı yaptırım listesinde olduğunu bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında ABD'nin, İsrail hükümetiyle işgal altındaki Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimci şiddeti hakkında "çok samimi" görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

İşgal altın kalan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında en az 381 Filistinli hayatını kaybetti.