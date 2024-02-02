Kilise saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı: Eğitim vermek için çiftlik aramışlar

Sarıyer’de pazar günü Santa Maria Kilisesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti.

Saldırının ardından gözaltına alınan 60 şüpheliden 26’sı sınır dışı edilerek, geri gönderme merkezine gönderildi.

34 şüpheli ise yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Görevlendirilen 8 savcı tarafından ifadeleri alınan 34 şüpheliden 13’ü "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Rus uyruklu David Tanduev ile Tacikistan uyruklu Amirjon Kholikov’in de bulunduğu 21 şüpheli ise "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçlamaları ile tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

SALDIRIDAN BİR GÜN ÖNCEDEN KEŞİF YAPMIŞLAR

Öte yandan, sevk yazısında saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olaydan bir gün önce farklı bir araçla kiliseye gelerek keşif yaptıklarının belirlendiği yer aldı.

IŞİD silahlı terör örgütü üyesi Hamza kod adlı Amirjon Kholikov ve David Tanduev’ın olay yerine yabancı plakalı bir otomobille geldikleri, aracı kiliseye uzak bir yere park ettikten sonra tanınmamak için siyah maske taktıkları belirtildi.

Şüphelilerin kilisenin girişinde Tuncer Cihan’ın kafasına vurarak önce yere düşürdükleri, ardından kilise içerisinde rast gele ateş ettikleri, sonrasında ise kiliseden çıkarak olay yerini geldikleri araçla terk ettikleri kaydedildi.

IŞİD’İN SÖZDE SORUMLULARINDAN OLAYIN AZMETTİRİCİSİ MOLDOVA UYRUKLU ŞÜPHELİ DE YAKALANMIŞ

Saldırıyı gerçekleştiren Tanduev ve Kholikov ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler Abdulaziz A., İslam M., Omadbek K. D., Rasul A. ve Temurbek M. U. E.’nin 5 Ocak’ta İstanbul’dan Kayseri’ye gittikleri ve bir süre sonra tekrar İstanbul’a döndükleri değerlendirildi.

Amırjon Kholikov ile bağlantılı olduğu düşünülen şüpheliler Andrei Guzun, Lusup T., ve M. T. de Başakşehir’de gözaltına alındı.

Şüphelilerden Andrei Guzun’un, hakkında ‘Türkiye’de bulunan IŞİD’in sözde sorumlularından olan ve Türkiye’de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği şeklinde bilgiler bulunan Adam Abu-Darrar Al-Shishani kod adlı Adam Khamırzaev olduğu değerlendirildi.

Moldova uyruklu Andrei Guzun’dan alınan parmak izlerinin 2018 yılında Antalya’da gözaltına alınan Adam Khamırzaev’in parmak izleri ile aynı olduğunun belirlendiği ve Khamırzaev’in IŞİD’İn sözde sorumlusu olduğu anlaşıldı.

Eylemi azmettirenin ise Andrei Guzun olduğu ifade edildi.

TACİKİSTANLI ŞÜPHELİYE AİT OTURMA İZNİ KUR’AN-I KERİM İÇİNDEN ÇIKTI

Şüphelilerle irtibatlı oldukları değerlendirilen Mukhammad K.M. ve İbrahim S.’nin yakalandıkları Başakşehir’deki evlerinde yapılan aramada Kur’an-ı Kerim arasına gizlenmiş Kholıkov’a ait ikamet izin belgesi ele geçirildi.

İSTANBUL’DA IŞİD ÜYELERİNE EĞİTİM VERMEK İÇİN ÇİFTLİK ARAMIŞLAR

Şüphelilerden M. Alısher Ugli Mirzoev’in, IŞİD üyelerine silah eğitimi verip ABD’ye göndermek amacıyla 2023 yılının temmuz ayında İstanbul’daki bir çiftlikte eğitim kampı kurma çalışması yaptığı ve silah bulma çabası içerisine girdiği vurgulandı.

IŞİD’in sözde sorumlularından olan Adam Khamirzaev’e Mirzoev tarafından rapor verildiği, Türkiye’de eylem yapmak için izin aldığı ifade edildi.

TELEFONLARINDA YAPILAN İNCELEMELERDE BOMBA YAPIMINI ANLATAN RESİMLER TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Andrei Guzun’un, ele geçirilen dijital materyallerinde savaşa giden, gidecek olan kişilerin birbirlerine karşı nasıl davranması gerektiğini anlatan bir kitabın dijital hali, silahla ateş edilen videoların klip haline getirildiği ve telefonunda arama motorunda ’av malzemeleri’ şeklinde arama yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Zharaıdat E.’nin telefonundaki incelemelerde ise IŞİD terör örgütünün sözde bayrağının resmi, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve bomba yapılışına ait resimler, Molotof kokteyli yapılışının anlatıldığı resimler olduğu tespit edildi.

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlikçe 34 şüpheliden aralarında Amirjon Kholikov ile David Tanduev'in de bulunduğu 25 şüpheli "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.