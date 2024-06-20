İngiltere'ye Danimarka sürprizi. Hesap şaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'ye Danimarka sürprizi. Hesap şaştı

İngiltere kazanıp gruptan çıkmayı hedefliyordu, ancak Danimarka engeline takıldı, şansını son maça bıraktı.

2024 Avrupa Şampiyonası C Grubu maçında İngiltere, Danimarka ile karşılaştı. Frankfurt Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İngiltere 18. dakikada Harry Kane ile öne geçti. Danimarka 34. dakikada Hjulmand'ın uzaktan attığı şık golle skoru dengeledi. Karşılaşma ilk yarıda atılan bu gollerle 1-1 sona erdi.

İngiltere puanını 4'e yükseltirken, Danimarka da 2 puana ulaştı.

İngiltere gruptaki son maçında 25 Haziran'da Slovenya ile karşı karşıya elecek. Danimarka ise aynı tarihte Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.

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