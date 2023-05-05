İnönü olmadı, Kadıköy'ü verin. İstanbulspor'dan TFF'ye flaş başvuru

Bu sezon büyük takımları ağırladığı maçları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan İstanbulspor, 16 Mayıs'taki Galatasaray maçı için stat arayışını sürdürüyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle TFF'den Vodafone Park'ı isteyen İstanbulspor'a olumsuz cavep verdi.

Bunun üzerine yeniden Olimpiyat Stadı için istekte bulundu.

NTV Spor'un haberine göre İstanbulspor Asbaşkanı Tekin Aksan; "Beşiktaş'ın stadının neden reddedildiğini bilmiyoruz. Olimpiyat Stadı'nı istedik, gelecek yanıta göre bakacağız. Bizim için önemli olan taraftarın gelmesi ve gişe geliri. Takımımız, taraftar önünde daha iyi oynuyor. Stat fark etmez. İzin verseler Kadıköy'de de oynarız." dedi.