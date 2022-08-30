Sadece elini bıçakla kesti, 45 gün komada kaldı, ölümden döndü

44 yaşındaki Derviş Aslan inşaat işçisiydi. 6 çocuğuna ekmek götürmeye çalışıyordu. Çalıştığı yerde paslı bıçağıyla elini kesince hemen acil servise koştu.

Doktorlara tetanos aşısı olduğunu seyledi ancak bu doğru değildi. Bu nedenle doktorlar inşaat işçisine normal kesik tedavisi yapıp evine gönderdi.

Derviş Aslan dört gün sonra fenalaştı. Boğazında şişme, yüksek ateş üzerine bademcik enfeksiyonu geçirdiğini sandı. Fakat durum öyle değildi. Tekrar acil servise gitti. Bu kez durum anlaşıldı. Doktoru Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kendisini hemen yoğun bakıma aldı.

Aslan’ın tetanos aşısının bulunmadığı ortaya çıkınca 28 gün uyutularak 45 gün yoğun bakım ünitelerine bağlı olarak yaşatıldı.

Anestezi ve Reanimasyon Klinik Şefi Prof. Dr. Namigar Turgut, hastanın kendilerine geldiğinde kemiklerinde kırık oluşturacak şiddette kasılmaları olduğunu, ilk 24 saat içinde kaybedeceklerini düşündüklerini ama haftalar süren başarılı tedavilerle Aslan’ın hiçbir engeli dahi kalmadan hayatını sürdürebileceğini söyledi. Prof. Dr. Turgut, şu açıklamaları yaptı:

"Hastamız çok şanslıydı, erken müdahale ve doğru tedavi ile hayata döndürüldü. Aşınız yoksa tetanos enfeksiyonunun maalesef öldürücülüğü çok yüksek. Özellikle inşaat işçileri, tarımla uğraşanlar ve gebeler, 10 yılda bir tekrarlanması gereken tetanos aşılarının hatırlatma dozunu mutlaka yaptırmalı"

Prof Turgut çok daha önemli bir açıklama da da bulundu.



“ŞİDDETLİ KASILMALAR KEMİKLERDE KIRIĞA BİLE YOL AÇAR”



Prof. Dr. Turgut, Aslan’ın yaklaşık 50 gün önce enfekte bıçakla yaralanma sonucu acile başvurduğunu anlatarak şunların altını çizdi:



"Hasamız yaklaşık 4 gün sonra özellikle yüz ve çene kaslarında çok ciddi kasılmalar, şuur bozukluğu ve nefes almakta güçlük şikayetiyle acile tekrar başvurmuşlar. Had safhada kasılmaları vardı ki bu kasılmalar bazen kemiklerde kırıklara bile neden olabiliyor. Biz hasta bu haldeyken acil serviste gördük. Hemen solumu için trakeostomisini açtık (boğazına kanül yerleştirilmesi) ve yoğun bakıma kaldırdık. Yaklaşık 45 gün kadar yoğun bakımda kaldı. Beyindeki sinirler de tetanos mikrobuyla tutulduğu için ensefalit tablosu oluşmuştu. Bu yoğun tedavi sırasında uç organlar dediğimiz başta böbrekler olmak üzere hasar görmeye başladı. Diyaliz tedavisi de aldı. Artık beyinde tetanos mikrobunun yarattığı hasarın yavaş yavaş ortadan kalktığını gördükten sonra öncelikle solunum cihazından ayırdık. Şuuru açıldı ve yoğun bir fizik tedavi programına başladık. Bu süreçten sonra da artık yürüyebilir, konuşabilir ve kendisi yiyip içebilir vaziyete geldi. Kısa süre sonra normal hayatına herkes gibi devam edebilecek. Gecikseydi kesin ölümle sonuçlanırdı. Ben meslek hayatımda 33 yılımı doldurdum, 2 tane gebe tetanos vakası gördüm ve bir de bu hasta işte"

DHA