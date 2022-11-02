2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hamileğinin 40. gününde kaza geçirdi! Komadayken doğum yaptı

Hamileğinin 40. gününde kaza geçirdi! Komadayken doğum yaptı

Hindistan’da yaşayan Shafiya isimli bir kadın geçirdiği trafik kazasının ardından kafatasının bir kısmının çıkartılmasına rağmen komadayken bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 12:47
Takip Et

Hindistan'da aylarca komada olan kadın uyanmadan doğum yaptı

Hamileğinin 40. gününde kaza geçirdi! Komadayken doğum yaptı
+
Aa
-

Hindistan’ın Uttar Pradesh şehrinde yaşayan Shafiya isimli bir kadın hamileliğinin 40. gününde eşiyle geçirdiği bir trafik kazasının sonrasında komalık oldu. Yaklaşık 7 aydır komada olan Shafiya doğumunu gerçekleştirerek kızını kucağına aldı. Anne komadan uyandırılmadan tamamlanan doğumda bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

HAMİLEYKEN 5 FARKLI NÖROLOJİK AMELİYAT GEÇİRDİ
Mart ayında bir motosikletten düştükten sonra ciddi kafa travması geçiren kadın bilincini kaybederek komaya alınmıştı. Hastanedeki tedavisinin devam ettiği sırada Shafiya, beş farklı nörolojik ameliyat geçirdi. Doktorlar, başlangıçta Shafiya'nın durumu nedeniyle hamileliğini sonlandırmayı düşündüler ama test sonuçları ve ailenin kararı üzerine gebelik devam etti.


KAFATASININ BİR KISMI ÇIKARILMASINA RAĞMEN DOĞUMU GERÇEKLEŞTİRDİ
23 yaşındaki genç kadın aylarca solunum cihazında zaman geçirmesine ve beynindeki baskıyı azaltmak için kafatasının bir kısmının çıkartılmasına rağmen kızını doğurmayı başardı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken annenin komadan çıkma şansı doktorlar tarafından %10 ila 15 arasında gösterildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
2
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
3
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
5
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
6
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
7
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı
﻿The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı
﻿The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı
﻿İzmir İzelman mühendis alacak
﻿İzmir İzelman mühendis alacak
﻿İzmir İzelman mühendis alacak
﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor
﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor
﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor
﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak
﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak
﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.