İnşaat şirketi sahibi Zehra’nın katiline, ağırlaştırılmış müebbet

Kaynak: DHA
İnşaat şirketi sahibi Zehra’nın katiline, ağırlaştırılmış müebbet
Antalya'da inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) silahla 9 el ateş eerek öldüren Yılmaz Fahrioğlu (45), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana gelen olayda, İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, ile Zehra Çatal arasında tartışma yalandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fahrioğlu, belinden silahını çıkararak Çatal'a 9 el ateş edip olay yerinde öldürdü. Yaya olarak olay yerinden kaçan Fahrioğlu, polis ekipleri tarafından 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalanıp, tutuklandı.

Yılmaz Fahrioğlu 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından yargılanmaya başladı. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hazırlanan İddianamede, Fahrioğlu'nun ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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SANIK SON KEZ HAKİM KARŞISINDA

Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, hakim karşısındasavunmasını gerçekleştiren Yılmaz Fahrioğlu, Zehra Çatal tarafından dolandırıldığını iddia etti. Fahrioğlu, “Pişmanım. Allah katında da pişmanım. Bana küfredince şuurumu kaybettim. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatlarının da savunması alan mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Fahrioğlu'nu ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, ‘Ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma’ suçundan 1 yıl hapse mahkum etti. Fahrioğlu'nun cezasında hiçbir indirim uygulanmadı.

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