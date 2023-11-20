İnşaat vinçleri nasıl çalışır?

İnşaat vinçleri modern kentlerin oluşumunda önemli bir paya sahip. Bina inşaatlarının vazgeçilmezi olan vinçlerin nasıl çalıştığı merak konusu oldu.

Gizem Ertürk KAYNAK: Haber Merkezi
İnşaat vinçleri nasıl çalışır?

İnşaat vinçleri, büyük ölçekli bina inşaatlarının en önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Büyük ağırlıkların yüksek yerler çıkarılması için kullanılan vinçler olmasaydı modern kent yapılarının oluşmayacağı yorumu yapılıyor.

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İnşaat vinçleri icat edilmeden önce binalar tamamen insan gücü ile yapılıyordu. Bu durum anıtlar ve binaların büyüklüğünün insanların kas gücüne göre sınırlanmasına neden oluyordu. İlk elektrikli vincin 1850’de yapımı sonrası inşaatlarda yeni bir dönem başladı.

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İNŞAAT VİNÇLERİ NASIL ÇALIŞIR?

Vincin malzemeleri kaldırmak, tutmak ve taşımak için harcadığı enerji motordan sağlanıyor. Vincin motoru içten yanmalı ya da elektrikli olabiliyor. Kaldırma ve döndürme gibi hareketler için farklı motorlar kullanılıyor. Döndürmeyi kontrol eden motorlar vincin kulesinin tepesinin yatay kolla buluştuğu yerdeki döner tablayı döndürür. Bu, kaldırılan nesneyi inşaat alanına doğru veya alandan uzağa yönlendirir. Küçük vinçler ise inşaat alanı boyunca yük taşınmasını sağlıyor.

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Bazı vinçler bir yere veya binanın çatısına sabitlenerek her yük kaldırma işleminde ağır malzemeleri önceden belirlenmiş bir güzergahtan geçirmeye hazır hale getirir. Buna statik vinç denir ve yüksek binaların inşası gibi, yüksekliğin her kaldırımda ayarlandığı ancak malzemenin varış yerinin her zaman aynı bölgede olduğu görevler için kullanılır.

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