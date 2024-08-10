İnşaatta ceset bulundu: Ekipler cesedi oksijen maskesi takarak çıkardı

Kaynak: İHA
İnşaatta ceset bulundu: Ekipler cesedi oksijen maskesi takarak çıkardı

Amasya'nın Göllü Bağları Mahallesi'ndeki bir inşaatta, kötü kokuların yayılması üzerine yapılan aramada, havalandırma boşluğunda bir erkek cesedi bulundu.

Bir haftadır aynı yerde olduğu düşünülen ceset, oksijen maskesi takan ekipler tarafından çıkarıldı.

Göllü Bağları Mahallesi'nde inşaattan kötü kokular geldiği ihbarı üzerine polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Havalandırma boşluğunda sıkışmış halde bulunan ceset, duvarın kırılmasıyla oksijen maskesi takan ekipler tarafından çıkarıldı. 30'lu yaşlardaki erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine, bir hafta önce kaybolan Ömer Furkan Aydın'ın (35) yakınları da geldi.

Mahalle muhtarı Sezai Çınarcı, cesedin işçiler tarafından fark edildiğini belirtti. Tanınmayacak haldeki cesedin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

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