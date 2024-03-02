İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Kaynak: İHA
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir inşaatta çalışan işçi, 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Çayırova ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Özgürlük Mahallesinde yer alan bir inşatta meydana gelen olayla ilgili alınan bilgilere göre, çalıştığı esnada bir işçi, 4'üncü kattan düşüp zemine çakıldı. Durumu gören iş arkadaşları hemen talihsiz adamın yanına koşarak 112 Acil Çağrı Merkezine durumu haber verdi.

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Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan işçiyi ambulansla hastaneye götürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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