İnsan kaçakçıları tutuklandı

Siteler Mahallesi’nde yapılan operasyonda 4 düzensiz göçmen ile bir karavan ve bir otomobil ele geçirildi. Operasyonda 3 organizatör de yakalandı.

3 şüpheli tutuklandı

Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlendi.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Operasyonda yakalanan 4 düzensiz göçmen ise emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin, İran uyruklu oldukları öğrenildi.