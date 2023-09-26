İnsan kaçakçıları tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris’te göçmen kaçakçılığı yapan bir şebekeyi çökertti.

KAYNAK: İHA
İnsan kaçakçıları tutuklandı

Siteler Mahallesi’nde yapılan operasyonda 4 düzensiz göçmen ile bir karavan ve bir otomobil ele geçirildi. Operasyonda 3 organizatör de yakalandı.

3 şüpheli tutuklandı

Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlendi.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Operasyonda yakalanan 4 düzensiz göçmen ise emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin, İran uyruklu oldukları öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş Yaşam
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler Magazin
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu Yaşam
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu