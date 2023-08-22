Türkiye’de yaşam süresi en kısa olan şehirler açıklandı: O ilimiz ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresi en kısa olan şehirleri açıkladı.

Son yayınlanan verilere göre; Türkiye'de yaşam süresi, erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0. oldu. Peki yaşam süresi en kısa il hangisi?

İşte istatistiklere göre yaşam süresi en kısa olan 10 şehir:

1- KİLİS

Erkek: 72.3

Kadın: 77.6

Genel Ortalama: 75

2- VAN

Erkek: 73.2

Kadın: 78.0

Genel Ortalama: 75,6

3- AĞRI

Erkek: 73.7

Kadın: 77.5

Genel Ortalama: 75.6

4- ARDAHAN

​Erkek: 73.5

Kadın: 79.9

Genel Ortalama: 79.9

5- GAZİANTEP

Erkek: 76.7

Kadın: 79.5

Genel Ortalama: 76.7

6- KÜTAHYA

Erkek: 74.6

Kadın: 79.2

Genel Ortalama: 76.9

7- AFYONKARAHİSAR

Erkek: 74.6

Kadın: 79.4

Genel Ortalama: 77

8- KIRIKKALE

Erkek: 74.6

Kadın: 79.6

Genel Ortalama: 77.1

9- TEKİRDAĞ

Erkek: 74.4

Kadın: 80

Genel Ortalama: 77.1

10- KIRKLARELİ

Erkek: 74.6

Kadın: 79.2

Genel Ortalama: 76.9