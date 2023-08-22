Türkiye’de yaşam süresi en kısa olan şehirler açıklandı: O ilimiz ilk sırada

TÜİK, Türkiye'de yaşam süresi en kısa olan şehirleri açıkladı. Listede kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süreleri de bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Türkiye’de yaşam süresi en kısa olan şehirler açıklandı: O ilimiz ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresi en kısa olan şehirleri açıkladı.

Son yayınlanan verilere göre; Türkiye'de yaşam süresi, erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0. oldu. Peki yaşam süresi en kısa il hangisi?

İşte istatistiklere göre yaşam süresi en kısa olan 10 şehir:

1- KİLİS

Erkek: 72.3
Kadın: 77.6
Genel Ortalama: 75

2- VAN

Erkek: 73.2
Kadın: 78.0
Genel Ortalama: 75,6

3- AĞRI

Erkek: 73.7
Kadın: 77.5
Genel Ortalama: 75.6

4- ARDAHAN

​Erkek: 73.5
Kadın: 79.9
Genel Ortalama: 79.9

5- GAZİANTEP

Erkek: 76.7
Kadın: 79.5
Genel Ortalama: 76.7

6- KÜTAHYA

Erkek: 74.6
Kadın: 79.2
Genel Ortalama: 76.9

7- AFYONKARAHİSAR

Erkek: 74.6
Kadın: 79.4
Genel Ortalama: 77

8- KIRIKKALE

Erkek: 74.6
Kadın: 79.6
Genel Ortalama: 77.1

9- TEKİRDAĞ

Erkek: 74.4
Kadın: 80
Genel Ortalama: 77.1

10- KIRKLARELİ

Erkek: 74.6
Kadın: 79.2
Genel Ortalama: 76.9

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