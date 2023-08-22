Türkiye’de yaşam süresi en kısa olan şehirler açıklandı: O ilimiz ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresi en kısa olan şehirleri açıkladı.
Son yayınlanan verilere göre; Türkiye'de yaşam süresi, erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0. oldu. Peki yaşam süresi en kısa il hangisi?
İşte istatistiklere göre yaşam süresi en kısa olan 10 şehir:
1- KİLİS
Erkek: 72.3
Kadın: 77.6
Genel Ortalama: 75
2- VAN
Erkek: 73.2
Kadın: 78.0
Genel Ortalama: 75,6
3- AĞRI
Erkek: 73.7
Kadın: 77.5
Genel Ortalama: 75.6
4- ARDAHAN
Erkek: 73.5
Kadın: 79.9
Genel Ortalama: 79.9
5- GAZİANTEP
Erkek: 76.7
Kadın: 79.5
Genel Ortalama: 76.7
6- KÜTAHYA
Erkek: 74.6
Kadın: 79.2
Genel Ortalama: 76.9
7- AFYONKARAHİSAR
Erkek: 74.6
Kadın: 79.4
Genel Ortalama: 77
8- KIRIKKALE
Erkek: 74.6
Kadın: 79.6
Genel Ortalama: 77.1
9- TEKİRDAĞ
Erkek: 74.4
Kadın: 80
Genel Ortalama: 77.1
10- KIRKLARELİ
Erkek: 74.6
Kadın: 79.2
Genel Ortalama: 76.9