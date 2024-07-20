İnsan yazılımı, “dijital kıyamet” provası!

Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşandı.

Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsası'nda CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle teknik aksaklık yaşandığı bildirildi.

CrowdStrike, dünya çapında yaşanan teknik aksaklıklara neden olan sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara sorunun çözümü için "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurdu.

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Microsoft 365'in internet sitesinde yer alan açıklamada, aksaklığın Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkiliyor olabileceği ifade edilen açıklamada, etkilenen uygulama ve hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive'ın da bulunduğu bilgisi verildi.

Sorunun ana nedeni olarak Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden dolayı depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında yaşanan kesintiye işaret edildi.

Arıza, Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'in sistemlerinde meydana geldi. Yani siber güvenlik sağlamak için kullanılan programın kendisi, küresel iletişimi durdurdu.

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Uzun süreden beri güneşteki patlamaların enerji ve haberleşmeyi durduracağı, elektriklerin kesileceği gibi haberler küresel medya üzerinden yayınlanıyordu. Kimileri, kesintilerin 2024’ün ortasında yaşanacağı kehanetinde bulunuyordu. Fakat sorunun güneşten değil, siber güvenlik sağlayan yazılımdan kaynaklandığı anlaşıldı. Öyleyse, 2024’ün ortasında küresel iletişimin duracağını öne sürenlerin, böyle bir projeye dünya kamuoyunu hazırlamaya çalıştığı akla gelebilir. Ellerinde, bu yönde bir bilgi olmasa, küresel iletişimin duracağını nasıl bilebilirlerdi...

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2010 yılında düzenlenen bir konferansta, bilim adamları, güneşte meydana gelebilecek büyük ölçekli bir patlamanın 2013'te gerçekleşebileceğini söylemişti. BBC’nin o zaman yayınladığı haberde patlamanın yaratacağı elektromanyetik etkiyle enerji ve iletişim sistemlerinin büyük zarar görebileceği belirtilmişti. Haberde "Dijital kıyamet" ifadesi kullanılmış ve “Bilim adamları uyarılarında ısrarlı. Güneşin, doğal döngüsündeki en enerjik aşamaya yaklaşırken tehlikenin de yaklaştığını söylüyorlar. 'Büyük bir güneş patlaması, dijital çağı sona erdirebilir' diyorlar.” denilmişti.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden’ın, 2023 yılında, bir felaketin elektrik veya dijital iletişimin kesilmesiyle sonuçlanmasına karşı İngiliz halkının pille çalışan radyo, meşale, mum gibi malzemeleri hazır etmeleri çağrısında bulunmasından sonra Facebook’un sahibi ünlü milyarder Mark Zuckerberg’in, Hawaii'de 5000 metrekarelik yer altı sığınağı inşa ettirdiği ortaya çıkmıştı.

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Yine Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, 2023 Davos toplantısından hemen önce "bir sonraki pandemi" uyarısında "O kadar büyük bir siber saldırı olacak ki bütün dünyada internet bağlantısı kesilecek. Yeni internete ise yalnızca biyometrik/dijital kimliğe sahip olanlar erişebilecek." demişti.

Schwab, Chicago Küresel İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada da "Dördüncü sanayi devriminin yol açacağı şey, fiziksel, dijital ve biyolojik kimliğimizin bir birleşimidir" demişti.

Schwab, "Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek" adlı kitabında da yeni teknolojilerin, "yetkililerin, zihnimizin şimdiye kadarki özel alanına girmesine, düşüncelerimizi okumasına ve davranışlarımızı etkilemesine" izin vereceğini açıklamıştı.

Schwab, bir televizyon programında da "Bundan 10 yıl sonra burada oturduğumuzu ve beynimizde bir implant (çip) olduğunu hayal edebiliyor musunuz?" diye sormuştu...

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2013’te dijital kıyamet yaşanmayınca 2024’ün ortasından söz edilmeye başlandı. Sonunda dijital kıyametin provası yapılmış olsa gerek ki sadece CrowdStrike'in yazılım sistemini kullanan bütün sistemler durdu. Tabii dünyanın önemli merkezlerinde iletişim durunca, bundan bütün dünya etkileniyor.

Kısacası Güneş’in bir suçu yok; insanların, kurduğu sistemi korumak için geliştirilen yazılım dünyanın dönüşünü değil ama insanların iletişimi durdurmuş oldu!

Bir çeşit dijital kıyamet provası da denilebilir...