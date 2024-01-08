'İnsanca yaşanmayan toplumda önümüze şükür konuyor' Sokak röportajında bir konuştu pir konuştu

Sokak röportajlarıyla vatandaşın nabzı utulmaya devam ediyor.

'Zasparagas' isimli Youtube kanalının yapmış olduğu sokak röportajına da asgari ücrete gelen zammı değerlendiren bir vatandaşın sözleri damga vurdu.

Vatandaşın "İnsanların ayakkabı alamadığı, kendi sağlık sorunlarını telafi edemediği, çocuklarının eğitimiyle ilgilenemediği, evlenemediği, ev-araç alamadığı, insanca yaşayamadığı bir toplumda şükür zaten önümüze koyulan bir yol haritası." sözleri alkış topladı.

Sokak röportajındaki vatandaşın konuşması şu şekilde;

"İnsanlar da buna layıkıyla uyuyor. Gelişmiş toplum tepki veren bir toplumdur. Yaşadığı ülkede kendisini yönetenlerin yaptıkları işleri namuslu bir şekilde sorgulayan bir toplumdur. Doktorlarımız dışarıda, mühendislerimiz gidiyor, aydınlarımız cezaevlerinde. Doğruya, doğru söyleyenlere bu ülkede tahammül yok. Demokrasinin özlerini yitirdik, insanca yaşamanın ve beraberliğin özlerini yitirdik. Böyle bir toplumda 17 bin lira değil, 27 de 37 de verseniz yaşayamıyoruz, mutlu değiliz. Milletle, dinle, bayrakla siyaset yaptığınız sürece bu iş yürümez. Projelerle ve ekonomik çözümlerle siyaset yapacaksınız. Türkiye toplumunun önüne insanlar bayrakla çıkıyor, dinle çıkıyor. Bu değil. Siyaset yapmanın Türkiye'deki adı eğitimde, sağlıkta, konut sorununun çözümünde, gençlerin gelecek tasarımlarında proje üretmek olsaydı Türkiye bu halde olmazdı. Adalet hepimize lazım."

Vatandaşların konuşmasına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.