Sokak röportajında skandal ifadeler: Burası İslam devleti. Ben Cumhuriyeti kabul etmiyorum

Son dönemde Atatürk’e ve Cumhuriyet’e yönelik saldırılar artmaya devam ediyor. Hilafet ve şeriat yanlıları sokaklarda binlerce kişinin katıldığı eylemler yaparken, düzenleyenler hakkında herhangi bir işlem yapılmaması diğerlerini de cesaretlendiriyor.

Sokak röportajına katılan ve kullandığı skandal ifadelerle gündem olan bir kadın Cumhuriyet’i kabul etmediğini söylerken, Türkiye’yi de İslam devleti olarak gördüğünü söyledi. Kendisine çevredekiler ve spiker tepki gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti’ni İslam devleti olarak gören kadın, ‘‘Bir erkekle bir kadın kapalı bir ortamdayken üçüncü kişi şeytan olur. Bunu inkar etmeyelim. Peygamber kendine güvenmemiş. Hiçbir peygamber nefsine güvenmemiş. Biz şeriatla yönetilmiyoruz. Burası İslam devleti. TBMM kurulduğunda İslam devleti ibaresini kaldıranların yasalarını kabul etmiyorum’’ ifadelerini kullandı. Çevredekiler ve spiker ise kadına ‘Burası Türkiye Cumhuriyeti’ şeklinde tepki gösterdi.