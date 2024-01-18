Sokak röportajında skandal ifadeler: Burası İslam devleti. Ben Cumhuriyeti kabul etmiyorum

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
Sokak röportajında skandal ifadeler: Burası İslam devleti. Ben Cumhuriyeti kabul etmiyorum
Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında kadının kullandığı skandal cümleler gündem oldu. Cumhuriyet’i kabul etmediğini söyleyen kadın ‘Burası İslam devleti’ dedi.

Son dönemde Atatürk’e ve Cumhuriyet’e yönelik saldırılar artmaya devam ediyor. Hilafet ve şeriat yanlıları sokaklarda binlerce kişinin katıldığı eylemler yaparken, düzenleyenler hakkında herhangi bir işlem yapılmaması diğerlerini de cesaretlendiriyor.

Sokak röportajına katılan ve kullandığı skandal ifadelerle gündem olan bir kadın Cumhuriyet’i kabul etmediğini söylerken, Türkiye’yi de İslam devleti olarak gördüğünü söyledi. Kendisine çevredekiler ve spiker tepki gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti’ni İslam devleti olarak gören kadın, ‘‘Bir erkekle bir kadın kapalı bir ortamdayken üçüncü kişi şeytan olur. Bunu inkar etmeyelim. Peygamber kendine güvenmemiş. Hiçbir peygamber nefsine güvenmemiş. Biz şeriatla yönetilmiyoruz. Burası İslam devleti. TBMM kurulduğunda İslam devleti ibaresini kaldıranların yasalarını kabul etmiyorum’’ ifadelerini kullandı. Çevredekiler ve spiker ise kadına ‘Burası Türkiye Cumhuriyeti’ şeklinde tepki gösterdi.

screenshot-1.png

screenshot-2.png

screenshot-3.png

İlgili Haberler
Sokak röportajında emekli ile emekli kavga etti. "7500 liraya mahkum olmuş. İnşallah hepsini keser de oy vermezler"
Sokak röportajında, "Tayyip Erdoğan iktidara gelmeden önce millet cenabetti" dedi
Sokak röportajında, "Tayyip Erdoğan iktidara gelmeden önce millet cenabetti" dedi
Sokak röportajında İmamoğlu için "İstanbul emin ellerde..."
Sokak röportajında İmamoğlu için "İstanbul emin ellerde..."
'İnsanca yaşanmayan toplumda önümüze şükür konuyor' Sokak röportajında bir konuştu pir konuştu
'Sizin Hilafet istediğiniz yok düpedüz Araplaşmak istiyorsunuz' Sokak röportajında konuşan genç açık açık söyledi
Son Haberler
Şahan Gökbakar Dursun Özbek'i köşeye sıkıştırdı. 1.5 milyon kişi gördü Spor
Şahan Gökbakar Dursun Özbek'i köşeye sıkıştırdı. 1.5 milyon kişi gördü
İlaç devinden şok karar Ekonomi
İlaç devinden şok karar
ATM’lerin elektrik tüketimi yok artık dedirtti. Dört ili geride bıraktı Gündem
ATM’lerin elektrik tüketimi yok artık dedirtti. Dört ili geride bıraktı
Yargıtay'dan emsal karar. Teyzesine bakan kadın sigorta talebinde bulunmuştu Gündem
Yargıtay'dan emsal karar. Teyzesine bakan kadın sigorta talebinde bulunmuştu
RSV nedir? RSV virüsü belirtileri neler? Sağlık
RSV nedir? RSV virüsü belirtileri neler?
Seçil Erzan’ın ses kaydı sızdı: Hocaya da resmi evrak vermiyorum Gündem
Seçil Erzan’ın ses kaydı sızdı: Hocaya da resmi evrak vermiyorum
Ev sahiplerine bir masraf daha çıktı 'Herkes ek ücret ödemek zorunda' Ekonomi
Ev sahiplerine bir masraf daha çıktı 'Herkes ek ücret ödemek zorunda'