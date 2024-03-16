İnsanlar kuyrukluyıldızlardan binlerce yıl neden korktu? Batıl inançların merkezi oldu

Bir zamanlar kuyrukluyıldızların Dünya’nın atmosferinden geçen garip buharlı cisimler olduğu ya da uzayın derinliklerinden gelen alevli kayalar olduğu düşünülüyordu. Ancak yapılan araştırmalar ile kuyrukluyıldızların Güneş Sistemi’ndeki en eski gök cisimleri olduğunu ortaya çıkardı. Büyük miktarda gaz ve toz içeren bu buzlu cisimler yörüngeleri nedeniyle Güneş’ten çok uzakta hareket ediyorlar. Bazı kuyrukluyıldızların Güneş’in etrafında dolanması birkaç yılı alırken bazılarının ise binlerce yılı alabiliyor.

Binlerce yıldır gözlemlenen kuyrukluyıldızlarla ilgili ilk kayıtlar M.Ö. 613 yılında Çin’den çıktı. Bazı kaynaklara göre Halley Kuyrukluyıldızı ile ilgili ilk kayıtların M.Ö. 1509’da oluşturulduğu belirtiliyor.

Bazı kuyrukluyıldızlar parlaklığından ve büyüklüğünden ötürü rahatça görülürken bazıları ise teleskop ve dürbünler olmadan görülemiyor. Ayrıca bir kuyrukluyıldızın rahatça görülebilmesi için akşam Ay ışığının görülmemesi gerekiyor.

BATIL İNANÇLARIN MERKEZİ OLDU

İnsanoğlunun başını kaldırıp ilk gökyüzüne baktığı yıllarda büyük teleskoplar ya da dürbünler yoktu. Akşam karanlığı çöktüğünde insanlık, doğayla ve yıldızlarla baş başaydı. O zamanlar gökyüzünü kaplayan uydular ve uzay istasyonları yoktu. İnsanlar yıldızların ve gezegenlerin konumlarına göre farklı çıkarımlar yapabiliyorlardı. Mesela Antik Mısır’da tarım yıldızların ve gezegenlerin konumlarına göre yapılıyordu.

Kuyrukluyıldızlar binlerce yıldır gözlemlense de çok korkulan bir gök cismiydi. Hatta binlerce yıl süren batıl inançların merkezindeydi.

KUYRUKLIYILDIZLARDAN NEDEN KORKULUYOR?

Bir kuyrukluyıldız gökyüzünde belirdiğinde büyük bir korku ve paniğe neden oluyordu. Bu korku yüzlerce yıl sürdü. Kuyrukluyıldızın güneş doğmadan önce alacakaranlıkta ya da günbatımından sonra görülmesi büyük felaketlerin habercisi olarak görülüyordu. Bu felaket bir doğal afet ya da savaş olabiliyordu.

Bunun nedeninin kuyrukluyıldızların birden bire ortaya çıkan ve insanları şaşkına çevren parlaklıktaki gök cisimleri olduğu belirtiliyor. Nadir olarak geçebilen parlak kuyrukluyıldızlar insanlara diğer yıldızlardan çok farklı görülüyordu. İnsanlar tarımsal faaliyetleri bile takımyıldızlarına göre yaparken nadir görülen kuyrukluyıldızlar bir korku sembolüne dönüştü.

Şimdilerde bu batıl inançlar çok komik gelse de yüzlerce yıl önce çok sayıda kişi buna inanıyordu. Hatta Halley Kuyrukluyıldızı’nın görüldüğü 1910 yılında bile kuyrukluyıldızlardan korkuluyordu.