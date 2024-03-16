Mars'ta her şeyi değiştirecek keşif. Gizli halde bulundu

Kaynak: AA
Mars'ta her şeyi değiştirecek keşif. Gizli halde bulundu
Mars'ta gizlenmiş devasa büyüklükte bir yanardağı keşfedildi. Bilim insanları, yanardağın yaşam belirtileri barındırıyor olabileceğini söylüyor.

Bilim insanlarının Mars'ta keşfettiği "gizlenmiş" devasa yanardağın, yaşam belirtileri barındırıyor olabileceği belirtildi.

"Livescience" internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen 55. Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda bilim insanları, Mars'ta devasa bir yanardağ keşfettiklerini duyurdu.

Bilim insanları, buranın 50 yılı aşkın süredir fark edilmediği için Mars'ta yanardağın günümüze kadar gizli kaldığını belirtti.


Yanardağın, yaklaşık 450 kilometre genişliğinde ve 9 bin 22 metre yüksekliğinde olduğunu söyleyen bilim insanları, yanardağın Mars'ın ekvatoruna yakın Tharsis volkanik bölgesinin doğu kısmında bulunduğunu açıklayarak yerini gösterdi.


Bilim insanları, yanardağın tabanına yakın yerde buzul tabakası kalıntıları belirledikleri ve bu durumun uzayda yaşam belirtileri aramak için bu yanardağı önemli bir yere taşıdığını aktardı.

NASA Ames Araştırma Merkezine bağlı SETI Enstitüsü ve Mars Enstitüsünden gezegen bilimci ve çalışmanın başyazarı Dr. Pascal Lee, yaptığı duyuruda, "Geçen yıl bir buzul kalıntısı bulduğumuz bölgenin jeolojisini inceliyorduk ki devasa ve derinden aşınmış bir volkanın içinde olduğumuzu fark ettik." sözlerini kullandı.

Diğer andan, çalışmada, ABD Uzay ve Havacılık Ajansının (NASA) "Mariner 9", "Viking 1 ve 2", Mars Global Surveyor, Mars Odyssey ve Mars Reconnaissance Orbiter misyonlarının yanı sıra Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Mars Express misyonundan elde edilen görüntü ve verilerin kullanıldığı belirtildi.

İlgili Haberler
Türkler kuyrukta beklerken Güney Koreliler ucuz etin çaresini buldu. Yapay etli pirinç ürettiler
Efsane geri dönüyor!. Renault 12 "Toros"lar makyaj tazeleyip vitrine çıkıyor. Fiyatı 1 milyon lira
İnsanlar kuyrukluyıldızlardan binlerce yıl neden korktu? Batıl inançların merkezi oldu
Alkollüyken yaptırdığı dövme herkesin diline düştü 'Anlamını sorunca aldığı cevaba şaştı kaldı
Göz çevresi kırışıklıklarına doğal çözüm ortaya çıktı. 1 damlası bile etkili oluyor
Son Haberler
Son dakika... Bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu Gündem
Son dakika... Bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu
Fernando Santos'un yüzü düştü Spor
Fernando Santos'un yüzü düştü
ABD burnumuzun dibine binlerce tank ve asker indirdi. Dev gemiden tankları indirdiler Dünya
ABD burnumuzun dibine binlerce tank ve asker indirdi. Dev gemiden tankları indirdiler
Hekimler 14 Mart Tıp Bayramı’nda bir araya geldi. ‘Susmuyoruz hiçbir yere gitmiyoruz’ Sağlık
Hekimler 14 Mart Tıp Bayramı’nda bir araya geldi. ‘Susmuyoruz hiçbir yere gitmiyoruz’
Fenerbahçe marşını duyunca elinde ne varsa bırakıp dans etmeye başlayan minik izleyenleri güldürdü Video
Fenerbahçe marşını duyunca elinde ne varsa bırakıp dans etmeye başlayan minik izleyenleri güldürdü
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü Spor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü
950 TL birden artacak. Yatırımcılar dikkat. Ünlü isim yüzde 90 diyerek duyurdu Ekonomi
950 TL birden artacak. Yatırımcılar dikkat. Ünlü isim yüzde 90 diyerek duyurdu