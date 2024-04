İnsanların neden farklı müzik zevkleri var?

Araştırmacılar, insanların duygularını müzik aracılığıyla ifade ettiklerini veya hissetmek istedikleri duygulara göre müzik seçimi yaptıklarını belirtiyor.

2011 yılında yapılan bir çalışma, müzik tercihlerinin, insanların müzik dinlerken yaşadıkları duyguları yansıttığını ortaya koyuyor.

Bazı insanlar sakin ve rahatlatıcı müziklere, diğerleri ise klasik müziklere duygusal olarak tepki gösterir.

Kimi insanlar Country, Folk veya bazı Pop şarkıcılarına ve şarkı yazarlarına karşı duygusal bir bağ hisseder. Şarkıların ilk kez duyulduğu zaman ve yer, belirli tür ve tarzlara olan tercihleri etkileyebilir.

İnsanlar, yaşadıkları deneyimlere bağlı olarak zamanla farklı müzik türlerini tercih edebilirler.

Zor zamanlarda, insanlar genellikle kendilerini daha iyi hissettirecek veya arzu ettikleri durumu yansıtan müzikleri seçerler. Bazıları ise hüzünlü şarkıları tercih ederek, müzik aracılığıyla duygularını işler.

MÜZİK ZEVKLERİ VE KİŞİLİKLER ARASINDAKİ BAĞLANTI

Müzik zevkleri, yalnızca tercih edilen türler veya tarzlarla sınırlı olmayan, daha derin bir anlam taşır.

Pop veya Rock müzik hayranları arasında bile, aynı şarkılardan hoşlanmayanlar vardır.

Yapılan araştırmalar, müzik zevklerinin, kişilik özelliklerimizi yansıttığını ve hatta başkalarına kişiliğimiz hakkında ipuçları verebileceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, tanıdığımız insanlar, bizi yansıtan müzik tarzlarını kolaylıkla fark edebilir ve önerilerde bulunabilirler.

Örneğin, dışa dönük bireyler, Billie Eilish'in "What Was I Made For?" gibi neşeli şarkıları veya Imagine Dragons'ın "Natural" gibi enerjik şarkıları tercih edebilir. İçe dönük kişilerin çağdaş müziklere yönelme eğilimi olduğu gözlemlenmişti.

Uyumlu kişilikler, Garret Kato ve Elina'nın "Never Alone" gibi sakin şarkıları seçebilirken, dürüst kişilikler, Marshmello'nun "Power" gibi hareketli veya sakin şarkılara yönelebilir. Kaygılı kişiler ise çeşitli müzik tarzlarına ilgi duyabilirler.

Müzik tercihleri, sadece melodinin nasıl geldiğine değil, aynı zamanda sanatçıların kişisel özelliklerine de dayanabilir. Bazı dinleyiciler, sosyal medya üzerinden takip ettikleri ve kendilerine benzeyen sanatçıların şarkılarını tercih ederler. Farklı müzik zevkleri ve kişilik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, çeşitli kimliklere sahip insanlar arasında sosyal bağlar kurulmasına yardımcı olabilir.

MÜZİK TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Dünya genelinde 765 milyon şarkının incelendiği bir çalışma, insanların müzik dinleme alışkanlıklarının, günün saatine, yaşlarına ve tercih ettikleri müzik türlerine göre değiştiğini göstermiştir.

Birçok kişi, gece saatlerinde rahatlatıcı müzikleri tercih ederken, gündüz saatlerinde daha hareketli şarkıları dinlemeyi seçiyor.

Latin Amerika'da popüler olan müzikler, genellikle hızlı fiziksel ve duygusal tepkilere neden olurken, Asya'da tercih edilen müzikler daha çok rahatlatıcı niteliktedir.

Gece geç saatlere kadar uyanık kalan kişiler, genellikle daha az hareketli müzikleri dinlemektedir.

Ayrıca, yaşadıkları yerin coğrafi özelliklerine bağlı olarak gündüzün uzunluğu da müzik dinleme alışkanlıklarını etkileyebilir.

Sonuç olarak, bir kişinin bulunduğu çevre ve ruh hali, müzik tercihlerini şekillendiren önemli faktörlerdendir.

Sonuç olarak, kişilikler karmaşıktır ve sevilen müziklerle ilişkili olabilir. İnsan beyni, müzik yaratırken benzersiz bir şekilde işler.

Bazıları belirli şarkılara fiziksel bir tepki gösterirken, diğerleri göstermeyebilir.

İnsanlar, kendi görüşlerine benzer düşüncelere sahip müzisyenlerin şarkılarını beğenebilirler.

Bu, bazı şarkıların geniş bir dinleyici kitlesi tarafından sevilmesinin nedenlerinden biridir.

Her birey eşsizdir ve müzik zevkleri, bu eşsizliklerini yansıtan birer aynadır.