İnsanlığı perişan eden kanser hakkında bomba gelişme. Bu sefer kurtulacağız galiba

tv100’ün haberine göre; Hastalıkta en önemli sürecin erken teşhis olduğu ifade edilirken uzmanlar yeni bir çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi. Son yıllarda dünyada gittikçe artan kanser sebepli ölümlerinden ardından bilim insanları çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor.

KANSERİ ÖNCEDEN TEŞHİS EDİYOR

Tzar Labs'ın kurucusu ve CEO'su ve testin ilk kez 2021'de geliştirildiği Hintli şirket Epigeneres Biotech'in başkanı Ashish Tripathi, "Bu, ilk pan-kanser kan testi" sözlerini kullandı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Kanser hastaları üzerinde yapılan son derece başarılı bir denemenin ardından, tümörlerin oluşmaya başlamasından bir yıldan daha uzun bir süre önce tahmin edileceğini vaat eden yeni bir kan testi şimdi Birleşik Krallık'taki hastanelerde uygulandığı bildirildi.

BİN KATILIMCIYLA DENENDİ

500 kanser olmayan ve 500 kanser hastası olmak üzere 1.000 katılımcının katıldığı bir denemede araştırmacılar, meme, pankreas, akciğer ve kolorektal. “Kanser olmayan” olduğu varsayılan gruptaki bazı katılımcıların bile gelecekteki kanser teşhisi için bir yatkınlığa sahip olduğu bulundu.