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Fiyatı altınla yarışıyor. Kansere bile çare

Faydaları saymakla bitmeyen kuru bamya başta kanser olmak üzere, diyabet, tansiyon, kabızlık gibi birçok hastalığa şifa olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:34
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Kansere bile çare. Kansere bile çare

Fiyatı altınla yarışıyor. Kansere bile çare
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İHA’nın haberine göre; Sivas'ta fiyatı adeta altınla yarışan kuru bamya kanser başta olmak üzere birçok hastalığa da iyi geldiği ifade edildi.

Türkiye’de en fazla Orta Karadeniz bölgesinde su verilmeden yetiştirilen bamyalar tek tek özenle toplanıyor. Toplanan bamyalar kurutulduktan sonra iplere dizilerek tezgahtaki yerini alıyor. Kurutulması ve ince işçiliği sebebiyle bin liradan satışa sunulan kuru bamyanın fiyatı adeta gram altınla yarışıyor.

 “GRAM ALTINLA NEREDEYSE AYNI FİYAT”

Hal esnaflarından Ethem Yıldız, kuru bayanın gram altınla nerdeyse aynı fiyatta olduğun belirterek, “Sivas’ta çok yenilen bir türdür. Demir eksikliğine, diz kapaklarındaki ağrıya bire bir. Kanser hastalarının bit numaralı ilacıdır. Bamya kış aylarında çıkar. Bamya kurusunun işçiliğinden dolayı bin liradır. Yaş bamya sulu satıldığı için, bu ise kurutup satıldığı için pahalıdır. Kuru bamyaya şehir dışından daha çok talep var. Gram altınla neredeyse aynı fiyat ama altını yiyemezken bamyayı yiyorsun. Bunun faydaları ve özellikleri olduğu için altından daha kıymetli” dedi.
 

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