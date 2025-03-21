Instagram etkileşiminde yeni dönem başlıyor

Meta, son yıllarda yapay zeka destekli birçok özelliği uygulamalarına entegre etti. Daha önce yapay zeka tarafından oluşturulan, farklı profillere ve kişiliklere sahip karakterler test edilmiş, ancak bu özellik kullanıcılar tarafından "rahatsız edici" ve gereksiz bulunarak iptal edilmişti. Şirket şimdi ise Instagram’da kullanıcıların gönderilere yapay zeka ile üretilmiş yorumlar yapmasına olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Sosyal medya platformlarındaki yenilikleri yakından takip eden Jonah Manzano isimli bir X kullanıcısı, Instagram'da "Meta AI ile Yaz" seçeneğinin test edildiğini fark etti. Bu özellik, kullanıcıların AI tarafından oluşturulmuş yorum önerileri almasına olanak tanıyor.

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META AI NASIL ÇALIŞIYOR?

Test özelliğine erişimi olan kullanıcılar, bir gönderinin altındaki metin çubuğunun yanında bir kalem simgesi görecek. Bu simgeye tıkladıklarında Meta AI devreye girecek ve paylaşımı analiz ederek üç farklı yorum önerisinde bulunacak.

Örneğin, bir kişi oturma odasında başparmağını kaldırarak gülümsediği bir fotoğraf paylaştığında, Meta AI şu yorumları önerebilir:

"Şirin bir oturma odası dekoru!"

"Sıcacık ve huzurlu bir ortam!"

"Harika bir fotoğraf çekim noktası!"

Eğer kullanıcı bu yorumları beğenmezse, daha fazla öneri almak için yenileme seçeneği de sunulacak.

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META AI YORUMLARI NERELERDE KULLANILACAK?

Meta'nın bir sözcüsü TechCrunch’a yaptığı açıklamada, şirketin uygulamalarında AI destekli özellikler test etmeye devam ettiğini belirtti. Yapay zekanın yalnızca doğrudan mesajlarda değil, yorumlar, akış, gruplar ve arama gibi farklı alanlarda da kullanılabileceği ifade edildi.

Meta, AI destekli yorum özelliğinin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak şirketin geçen yıl Facebook’ta benzer bir özelliği test ettiği biliniyor.

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KULLANICILAR AI YORUMLARINA NASIL BAKIYOR?

Yeni özelliğin, Instagram kullanıcıları tarafından pek hoş karşılanmayabileceği düşünülüyor. Özellikle arkadaşlarının yapay zeka yerine gerçek ve samimi yorumlar yapmasını tercih eden kişiler, bu özelliği gereksiz bulabilir. Instagram'ın daha doğal ve kişisel bir platform olduğu dönemleri özleyenler için, AI destekli yorumların eklenmesi "suni" ve "anlamsız" bir yenilik olarak görülebilir.

Tüm test özelliklerinde olduğu gibi, Meta’nın AI destekli yorumları Instagram’da ne zaman veya tamamen kullanıma sunup sunmayacağı belirsizliğini koruyor. Şirketin daha önce Facebook’ta AI tarafından oluşturulan yorum özetlerini test ettiği düşünüldüğünde, bu teknolojinin sosyal medya etkileşimlerinde daha yaygın hale gelmesi muhtemel görünüyor.